Gaziler otobüslere bedava binmiyormuş!

Afrin operasyonu için Mehmetçiklerimizi yüreğimiz ağzımızda, gözyaşları ile sınır ötesine uğurlarken geldi bu kan donduran haber. İstanbul'da çift katlı belediye otobüsünün şoförü, bir gaziyi "Gazi kartı burada geçmez. Ya para ya da in aşağıya" diye yolun orta yerinde indiriverdi otobüsten. Şoför hakkında soruşturma başlatıldı, ceza verilecekmiş falan... Benzer olaylar sürekli yaşanırken, akıllara "Paragözlük" geldi hep. Ancak, işin böyle olmadığı yapılanın en basit anlamda alçaklık olduğu Aile Bakanlığı'nın açıklamasıyla ortaya çıktı. Meğer, gazilerimiz, şehit yakınlarımız için bizim vergilerimizden güzel bir destek sağlanıyormuş. Bakanlık, sadece 2017 yılı için Türkiye'deki toplu taşıma kuruluşlarına 112.5 milyon lira ödemiş. Yani, o otobüs şoförünün yolda indirdiği gazinin taşıma ücretini bu millet çatır çatır ödüyormuş.

Olay geçtiğimiz günlerde Beşiktaş-Yunus Emre Mahallesi otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ücretsiz olarak toplu taşımalardan yararlanan gazi vatandaş, sürücünün tepkisiyle karşılaştı. Gazi kartının çift katlı otobüste geçerli olmadığını öne süren sürücü, gazi vatandaştan ya ücret ödemesini yada otobüsten inmesini istedi. Gazi olduğunu, ücretsiz binme hakkının olduğunu kaydeden vatandaş sürücünün tepkisine daha fazla dayanamayarak yağmurlu havadan otobüsten indi.

Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu söylediği görülüyor. Durma tepki gösteren sürücünün ise gaziye “İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor” dediği dikkat çekiyor.

Yaşanan o anlar ise gazinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde gazinin sürücüye, gazi kartını bastığını ve ücretsiz binme hakkı olduğunu söylediği görülüyor. Duruma tepki gösteren sürücünün ise gaziye “İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor” dediği görülüyor.

Bazı yolcuların araya girmeye çalışırken sürücünün gaziye ‘Paran yoksa param yok de' duyulan görüntülerde gazinin ise ‘benim hakkım var' dediği duyuluyor. Görüntülerin devamında sürücünün durduğu ve yağmurlu havada gaziyi otobüsten indirdiği görülüyor. Sürücü ardına bakmadan ilerlerken gazinin ise yaşanan duruma tepki gösterdiği görülüyor.

HABERİN ARDINDAN BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bazı basın organlarında yer alan “Otobüs şoförü gaziyi aşağı attı” başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından bugün bazı basın organlarında yer alan “Otobüs şoförü gaziyi aşağı attı” başlıklı haberlere ilişkin yapılan açıklamada, “Yaşanan üzücü olayın ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’nın talimatı ile İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiş, olaya maruz kalan gazimiz ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmede yaşanan olayla ilgili olarak duyulan üzüntü dile getirilmiş, ayrıca olay ile ilgili detaylı bir araştırma yapılarak söz konusu tavrı sergileyen kişiler hakkında gerekli soruşturmanın yapılacağı kendisine bildirilmiştir” denildi.

PARASINI MİLLET ÖDÜYOR

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi: “Şehit yakını, gazi, engelli ve yaşlılarımız için maddi ve manevi tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tüm Türkiye’de birçok çalışma yapan Bakanlığımız, ulaşım konusunda da vatandaşlarımıza gereken desteği vermektedir. Bakanlığımız ücretsiz seyahat hakkının kullanımı için Türkiye genelinde 13 bin araç için 2017 yılında toplam 112 milyon 500 bin TL ödeme yapmıştır. Yaşanan olayda gazimize yapılan muameleyi asla kabul etmediğimizi ve olayın takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

GAZİYİ OTOBÜSTEN İNDİREN ŞOFÖRE İBB SORUŞTURMA AÇTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çift katlı otobüse binen bir gaziyi, ücretsiz kartının geçmediği gerekçesiyle yağmurlu havada otobüsten indiren şoföre soruşturma açıldığını açıkladı. İBB yetkilileri, mağdur edilen gazi vatandaşı evinde ziyaret ederek özürlerini iletti. Geçtiğimiz günlerde toplu taşıma araçlarından ücretsiz olarak yararlanan gazi vatandaşın bindiği Mecidiyeköy-Yunus Emre Mahallesi otobüsünden, gazi kartının çift katlı otobüste geçerli olmadığı için indirilmesi sosyal medyada tepki yaratmıştı. Gazi olduğunu, ücretsiz binme hakkının bulunduğunu söyleyen vatandaş, sürücünün “İstediğin yere git şikayet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor” tepkisine daha fazla dayanamayarak yağmurlu havadan otobüsten inmek zorunda kalmıştı.

“ÖZÜRLERİMİZİ İLETTİK”

Tepki çeken olay ile ilgili İBB yetkilileri tarafından yapılan açıklamada “22 Ocak 2018 tarihinde Beşiktaş’ta 36YM hattında bir gazimizin ücretsiz seyahat kartı ile iki katlı otobüse bindirilmemesi bizi fazlasıyla üzmüştür. Olayın sosyal medyada paylaşılması ile birlikte durumdan haberdar olup hemen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa ekiplerimiz gazimizi evinde ziyaret etmiş ve yaşanan bu üzücü olay için özürlerimizi iletmişlerdir” denildi.

CEZA KESİLECEK

Sürücü hakkında hemen soruşturma başlatıldığını ve kendisine cezai işlem uygulanacağını açıklayan yetkililer “ Bu üzücü olaydan dolayı gazimiz ve kamuoyundan özür dileriz. Gazilerimiz İBB için hep özel bir önem ve hassasiyet arz etmiştir. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir” dediler.