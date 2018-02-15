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Otobüsle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Amasya’nın Suluova ilçesinde girdiği ters yönde yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada otobüs sürücüsünün de aralarında olduğu 4 kişiyse yaralandı.

04:4615 Şubat 2018
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Otobüsle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Amasya’nın Suluova ilçesinde girdiği ters yönde yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpışan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada otobüs sürücüsünün de aralarında olduğu 4 kişiyse yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Suluova Otogar kavşağı’ndan yandaki çift taraflı şerit yerine ters yöne girerek ilerleyen Ahmet Gümüş'ün kullandığı minibüs, Ağrı'dan İstanbul istikametine giden Mustafa Doğan yönetimindeki yolcu otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Yolcu otobüsünün önündeki yaklaşık 100 metre sürüklenen minibüsün sürücüsü Gümüş, kaza yerinde hayatını kaybetti. Cenaze incelemenin ardından ambulansla konularak Suluova Devlet Hastanesine götürüldü.

Foto: İHA

Foto: İHA

Yaralanan otobüsün sürücüsü ile ikinci şoför Nihat Ibık, yolcular Şafak Işık ve Fehmi Çelik ambulansla ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları aynı hastanede tedavi altına alındı.

Foto: İHA

Foto: İHA

Otobüsün diğer yolcuları ise otogara geçti. Minibüsün koltuğu ile yedek lastiğinin çarpışmanın etkisiyle koparak etrafa fırladığı kazayla ilgili polis inceleme başlattı. İHA

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