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Otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı

Konya'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alt geçide düştü. Kazada otomobildeki 3 kadın yaralandı.

android-time 02:25 4 Mart 2018
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Otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı
Konya'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak alt geçide düştü. Kazada otomobildeki 3 kadın yaralandı.

Kaza,merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Mobilyacılar alt geçidinde meydana geldi. İddiaya göre Yeni İstanbul Caddesi´nde seyreden otomobil, sürücüsü Havva Nur Eda Çamurcu’nun direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu, korkulukları aşarak 2 metre yükseklikten alt geçide düştü.

Foto: DHA

Foto: DHA

Kazada sürücü Havva Nur Eda Çamurcu ile otomobilde bulunan Yasemin Bulut ve kardeşi Elif Bulut yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. DHA

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