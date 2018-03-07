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Otomobil denize düştü! 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin denize düşmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

android-time 03:58 7 Mart 2018
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Otomobil denize düştü! 2 yaralı
Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin denize düşmesi sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza; Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi tersane mevkisinde meydana geldi.

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Halil D (21) idaresindeki 07 SM 927 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metreden denize devrildi. Denizde otomobili gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

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Olay yerine gelen Sağlık, İtfaiye ve Polis ekipleri sevk edildi. Kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta ters dönüş halde bulunan otomobilden sürücü Halil D kendi imkanları ile çıkarken yolcu olarak bulunan İlayda Belin (20) araçta sıkıştığı için çıkamadı. Belin, olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 10 dakika çalışması sonucu güçlükle araçtan çıkarıldı. Belini kucaklayan itfaiye erleri yolda bekleyen 112 ekiplerine ulaştırdı.

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Yaralılar, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturmayı Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürdürüyor. İHA

Son güncelleme: android-time 03:5907.03.2018
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