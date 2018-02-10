Özel hastanelerin acillerinde fatura şoku yaşamayın

Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu’nun kafası yarıldı. Özel hastaneye gitti. Ücretsiz tedavi olması gerekirken 2 bin 650 liralık fatura çıkardılar. İşte başına gelenler...

Özel hastaneler acil hastalara ücretsiz bakmak zorunda.

Fakat ya imzalatılan bir evrakla ya da çıkış işlemi sırasında hastalara fatura çıkarılıyor. Yüzlerce vatandaşın yaşadığı mağduriyetin son örneği ise Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu'nun başına geldi. Otoparkta düşerek kafasını yaran Ağaoğlu en yakın özel hastaneye gitti. Kendisine özel hastenede yapılan uygulamayı SÖZCÜ'ye şöyle anlattı:

‘KAĞIDA İMZA ATTIRDILAR'

“Acilde kanamayı durdurmaları gerek önce. Ama bana bir kadın personeli gönderip bilgi vereceklerini söylediler. Bilgi istemediğimi tedavi beklediğimi söyledim. Bunun üzerine ‘SGK ile anlaşmamız yoktur' şeklinde cevap verdiler. ‘O zaman gidiyorum' deyince bir kağıda kendi isteğimle ayrıldığımı imzalatmak istediler. Ben de aldığım kağıda ‘SGK anlaşması olmadığını bildirdiklerinden tedavi almadan hastaneden ayrılıyorum' yazdım ve imzaladım. Bu notumu okuyan hastane yetkilileri o zaman ‘Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre tedavi edeceğiz dediler. Beyin MR'ı çekildi. Alnımdaki yarık dikildi. Muayenem yapıldı.”

FATURA 158 TL'YE DÜŞTÜ

“Tüm tedavim tamamlandıktan sonra ödeme yapmak üzere hastane veznesine gittim. Veznedeki kadın bana ‘Ne yaptınız da 2 bin 650 liralık faturayı 158 liraya düşürdünüz' diye sordu. Ertesi gün de cep telefonumu hastanenin halkla ilişkiler yetkilisi arayıp 15 dakika özür diledi. Haklarımı bildiğim için heralde…” Normalde acil tedavide hiçbir ücret ödenmemesi gerektiğinin altını çizen Aydın Ağaoğlu acillerde 24 saat içinde yapılan işlemlerden fiyat farkı alınmaması gerektiğini tekrarladı. Kendisinden alınan 158 liralık bedelin de talep ettiği takdirde geri alabileceğini belirten Ağaoğlu şöyle devam etti:

“Hastane işletmeciliği diğer ticari kurumlar gibi değildir. Temel amaç para kazanmak olamaz. Çünkü insan sağlığının ve hayatının bedeli yoktur. En konforlu hastane bile tedavi hizmeti verdiği hastalardan SGK'nın o tedavi için belirlediği ücretin azami iki katını katkı payı olarak talep edebilir. Örneğin bakanlığın belirlediği 20 liralık muayene ücreti için hastaya 40 lira yansıtılabilir. Hiç anlaşması olmayan hastanelerde de acil durumdaki hastalara hizmet sunulması ve bu hizmetin de ücretsiz olması gerekir. Acil hastayı bir yere gönderemezler.”

Fahiş fatura çıkınca neler yapmalıyız?

Aydın Ağaoğlu vatandaşların fazla ücret alımıyla karşılaştıklarında izleyecekleri yolu şöyle sıraladı: “Bu işin üç ayağı var. Vatandaş, özel hastane ve kamu otoritesi. Vatandaşlar gerçekten acil değilse özel hastanelere gitmemeli. Özel hastaneye ücretiyle tedavi olmaya gidenler de fahiş bedeller ortaya çıkarsa ‘epikriz raporu' istesinler. Bu raporu incelesinler. SGK'nın internet sitelerinde yayınlanan fiyat listeleriyle karşılaştırıp kendilerine fahiş bedel yansıtılıp yansıtılmadığını tespit edebilirler. Önce hastaneden fazla ücretin iadesini talep etsinler. Eğer sonuç alamazlarsa SGK ve İl Sağlık Müdürlükleri'ne şikayet edebilirler. Fazla ödediği bedeli geri almak istiyorsa da 6 bin 860 liraya kadar olan tutarlar için Tüketici Hakem Heyeti'ne hiçbir ücret ödemeden hatta internetten bile başvurabilirler.”