Özel İstanbul Koleji öğrencilerinden örnek proje

Özel İstanbul Koleji’nin yürüttüğü ‘Orada bir köy var uzakta’ projesi kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerde her türlü okul malzemesi, (kitap, kırtasiye) oyuncak ve birçok kışlık kıyafeti Antalya Elmalı Köyü Yaka Çiftlik İlkokulu’ndaki öğrencilere gönderdi.

Özel İstanbul Koleji ailesi, eğitim-öğretim felsefesi içerisinde, sadece kendi öğrencilerine değil, ülkenin farklı yerlerinde okuma arzusuyla dolu olan fakat maddi imkânları yetmeyen öğrencilere de ulaşmaya çalışıyor.

Özel İstanbul Koleji okul kurucusu Emre Tiftikçioğlu, Antalya Elmalı Köyü Yaka Çiftlik İlkokulu'ndaki çocukların yardıma ihtiyacı olduğunu anlatarak “Okulumuzda 10 sınıfta eğitim gören tüm öğrencilerimizin desteği ile oradaki çocuklarımızın yüzünü güldürmeyi amaçladık. Her sınıf, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak koliler hazırladı. Bunları büyük bir mutlulukla Antalya Elmalı Köyü'ndeki güzel çocuklarımıza gönderiyoruz” dedi.

Öğrencilerin ve velilerin hazırladığı, içinde okul kıyafeti, sivil kıyafet, kırtasiye malzemesi ve oyuncak olan koliler Antalya'daki öğrencilere ulaştı. Hediyelerini alan minik öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.