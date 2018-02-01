Özgür Özel: Güçsüz parti ittifaka muhtaçtır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerini değerlendirdi ve “Baraj kalksın diyemiyorlar, o zaman Saadet Partisi gelir, başka partiler gelir. Ondan korkuyorlar. Küçük partilerin ittifakına da engel olmaya çalışıyorlar. Güçsüz olan tek başına kazanamayan parti ittifaka muhtaçtır” dedi.

Özgür Özel SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi:

ÖZGÜVEN SORUNU: Burada demokrasi açısından son derece ayıplı bir durumla karşı karşıyayız. İki tane ittifaka muhtaç parti, kendilerini sıkıntıya sokmayacak bir formül arayışındalar.Baraj kalksın diyemiyorlar, çünkü o zaman Saadet Partisi gelir, başka partiler gelir. Ondan korkuyorlar. Küçük partilerin ittifakına engel olmaya çalışıyorlar. Güçsüz olan tek başına kazanamayan parti ittifaka muhtaçtır. Ciddi bir özgüven sorunu var. Yüzde 50+1 diyenler şimdi korkmaya başlamış. Kalemi kağıdı eline alıp yüzde hesabı yapanlar, o hesabın altında kalırlar.

DEĞERİMİZ DEMOKRASİ: Özgüveni olmayanlar kağıt üstünde ittifaka ihtiyaç duyarlar çünkü, dizleri titriyor. Bizim bir derdimiz var bu çatıya sahip çıkmak. Demokrasinin milli iradenin tecelligahı, karşılık gördüğü yer TBMM… Milli irade diyeceksin, parlamentoya başkaları girmesin diye de numara yapacaksın. Biz yüzde 1 oy alan parti parlamentoya gelsin diyoruz. Onlar yüzde 10'luk barajı almışlar, ittifak yapanlar için yüzde 15'e çıkaralım diyorlar. Yani birileri ittifak yapamasın diyorlar. Bugüne kadar hep kazdıkları kuyuya kendileri düştüler. Demokrasiye sahip çıksaydın bu hale gelmezdin.