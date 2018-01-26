Paha biçilmez operasyon

İSTANBUL Polisi, tarihi eser kaçakçılığına yönelik 2 haftada 5 operasyon düzenledi. Sümer Dönemi'ne ait 3 bin 500 yıllık takı setinden, Selçuklu Dönemi'ne ait bin yıllık mifer grubuna çok sayıda paha biçilmez eser ele geçirildi. Eserlerin bazılarının Suriye'den getirildiği PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgelerde mezarlardan yağmalandığı belirtildi.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Son 2 haftada, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 5 farklı tespit yapıldı. Şüphlilerle ilgili çalışma başlatan tarihi eser dedektifleri, Fatih, Bağcılar, Şişli, Tuzla ve Beyoğlu’nda peş peşe operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun her aşamasında yer alan, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü’nde görevli arkeolog polisler eşliğinde arama yapıldı. Adreslerde yapılan detaylı aramada; Sümer kültürüne ait 3500 yıllık 152 takı seti, Asur ve Akad dönemlerine ait 2 silindir mühür, Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ne ait 78 ve Bizans Dönemi’ne ait 2 eser ele geçirildi.

KRALİYET TAKI SETİ

Kaçakçılık ekiplerinin ele geçirdiği Sümer Dönemi’ne ait altın takı setinin Alacahöyük kazılarında ele geçirilenlerle stil olarak benzer olduğu öğrenildi. Yaklaşık 3 bin 500 yıllık eserin Sümer Dönemi kraliyet ailesine ait olduğu belirtildi.

BİN 200 YILLIK HEYKEL

Ele geçirilen eserler arasındaki Bizans Dönemi’ne ait binli yıllarda yapılmış bir heykel dikkat çekti. Benzerinin çok nadir olduğu kireç taşına işlenmiş tarihi eserin bir yüzünde Hz. Meryem ve kucağında Hz.İsa tasfiri bulunuyor. Diğer yüzünde ise baş melek Cebrail (Gabriel) bulunuyor. Ele geçirilen nadide parçalardan birinin de yine Bizans Dönemi’ne ait bir ağırlık bulunuyor. Ticareti simgeleyen “Athena” formunda işlenmiş 3 kilo 300 gramlık ağırlığın eşsiz olduğu belirtiliyor.

Arkeolog dedektiflerini bile heycanlandıran eserler arasında, Asur ve Akad Dönemi’ne ait hiyoroglif yazılarla oluşturulan 10 silindir mühür ve Mezopotamya ilk heykel örnekleri de yer alıyor.

ALPARSLAN MİĞFERİ

Ele geçirilen eserler Emniyet’te sergilenirken, müzeyi andıran sergideki, Selçuklu Dönemi bin yıllık işlemeli bronz kazanlar, mermer havan, bronz alemler, kandiller, işlemeli surahiler dikkat çekiyor. Operasyonda bulunan Alparslan’ın miferini andıran Selçuklu Dönemi’ne ait savaş başlağı da eserleri bulan uzman polisleri mutlu eden eserler arasında yer alıyor.

SELÇUKLU ESERLERİ

Uzmanlar, daha önce satışı serbest olan Selçuklu eserlerinin çoğunun talan edildiği ve yurtdışına satıldığını belirtti. Kanuni düzenlemelerle Bizansla eş dönemde varlığını sürdüren Selçuklu Dönemi eserlerinin satışının yasaklandığı dile getirildi. Çok sayıda eserin yurtdışına kaçırıldığını ifade eden uzmanlar ele geçirilen eserlerin nadide olduğu da dile getirildi.

PKK/PYD KONTROLÜNDE TALAN

Kaçakçılık ekiplerinin operasyonu Suriye’deki tarihi eser talanını da ortaya koydu. Ele geçirilen bazı eserlerin terör örgütü PKK/PYD’nin kontrolündeki alanlardan getirildiği öğrenildi. Mezarlardan talan edilen Sümer, Asur, Akad, Babil dönemi eserlerin 5-6 el değişrtirdiği belirtildi. Polisini testine göre, eserlerin çıkış noktasında ise YPG ve PYD’li teröristler var.

AŞİL’İN KILICI ELE GEÇİRİLMİŞTİ

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılık Polisi, geçtiğimiz ay düzenlediği operasyonunda da 26 bin 400 tarihi eser ele geçirmişti. “Aşil Kılıcı” olarak adlandırılan Miken Dönemi’ne ait kılıçtan, büyük İskender’in Hint tanrılarına benzetildiği büstüne, Helius’un betimlendiği kraliçe tacından, Sezar’ın gümüş madaltonyonuna ait onlarca paha biçilmez eserin de ele geçirildiği çalışmaya “Zeus Operasyonu” adı verilmişti. İstanbul merkezli operasyonda yakalanan 13 şüpheliden 11’i tutuklanmıştı. Kaçakçılık Polisi’nin ele geçirdiği eserlerden özellikle Miken Kılıcı uluslararası alanda dikkat çekmişti. Kaçakçılık Polisi’ne bu eserler sebebiyle onlarca teşekkür telefonu geldiği de öğrenildi.