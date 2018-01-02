Piyango talihlilerinin acı hikayeleri…

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Kişi başına 15 milyon 250 bin lira ikramiye düşüyor. Bir çok vatandaş bu paranın sahibi olmanın hayallerini kuruyor. Peki şans oyunu tutkunları kazandıkları paralar ile neler yapıyor? Fakat görünen o ki, kazanınca planlar birçok zaman tersine dönüyor.

Büyük ikramiye bu sene 60 milyon, tabiri caizse bir kişinin hemen hemen tüm sülalesini rahat ettirebilecek bir para söz konusu… Ancak önceki şans oyunu talihlilerinin, bu talihlerinin nasıl talihsizliğe dönüştüğünü gösteren bir çok örnek mevcut. Sizler için haberimizde, zengin oldum derken dibe vuran şanssız talihlileri derledik. İşte piyango veya şans oyunundan büyük ikramiye kazanıp talihsizliğe yenik düşenler…

EKRAR MEMUR OLMAK İSTİYOR

Önceden memur olan, Ayhan Yalçınkaya, zengin olduktan sonra bıraktığı memurluğuna dönmeye çalışıyor. Milli Piyango'dan 11 yıl önce büyük ikramiyeyi kazanan Yalçınkaya, “Eskiden daha güzel bir hayatım vardı. Dostlarımı kaybettim. Devlet memurluğuna devam etseydim param olmayacaktı ama huzurum olacaktı. O zaman çok mutluydum. Devlet memurluğuna geri dönmek istiyorum. Ticaret hayatından bıktım. Buradan herkese sesleniyorum, para her şey değildir. İnsanın hayatında ne dost ne de tutunacak dal kalıyor” diyerek, huzurun önemini vurguladı.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKMIŞTI, EVİNDE DONARAK ÖLDÜ

40 yıl önce Milli Piyango biletine büyük ikramiye çıkan Mehmet Sarıoğlu, köyünde bir ev yaptı ancak, zamanla parası kalmayınca ona komşuları bakmaya başladı. Yeşil kart sahibi Sarıoğlu, devletten aldığı yaşlılık maaşıyla geçimini sürdürürken kısa bir süre önce evi yandı. Köylüler aralarında topladıkları paralarla evi tamir ettirdi. Kimsesi olmayan Sarıoğlu’nu öldükten sonra yapılan otopside donarak öldüğü belirlendi.

BORÇLARI YÜZÜNDEN HAPSE GİRDİ, ÇIKTIKTAN 2 GÜN SONRA ZENGİN OLDU AMA…

Osman Kaplan, borçlarından dolayı hapse girdi ve 1999 yılında hapisten çıktıktan 2 gün sonra Sayısal Loto’dan 340 milyar kazandı. İzmir’de Pınar Şirin isimli şarkıcıyla 20 milyar harcayıp Hilton’da nişan yapmış ve 6 ay sonra ayrıldı, nasıl olduğunu anlamadan tekrar parasız kaldı. Zengin olduktan sonra akrabalarının artmasına anlam veremeyen Kaplan o günleri şöyle anlattı ” Nereden akraba olduğumuzu anlayamadım ama onlar Orta Asya’ya dayanan hikayeler anlatıp durdu. O kadar yoldan geldiler diye her birine para da veriyordum. ”

BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI İLK İŞ OLARAK PERUK ALDI

2005 yılı çekilişinde 5 milyon TL’lik ikramiyeyi kazanan Ahmet Bayram, ilk iş olarak kendine peruk aldı. İstanbul’a yerleştikten sonra eşini de boşadı. Gece hayatı, kumar ve dostlarla yediği paranın sonunda intihar etti.

PİYANGO BİLETİ SATIYORDU ZENGİN OLDUNimet Abla’da çalışan Bilal Yıldız, 1996’da piyangodan büyük miktarda para kazandı, kendini rahatça geçindirebilecek bir yatırım yapma imkanı bulunan Yıldız, tüm parayı bir ayda harcadı. “Hazıra dağ dayanmıyor. Büyük ikramiye kazananlar zengin oldum havasına girmesin, sade yaşamı tercih etsin. Aksi halde eski günlerinizi özler duruma gelirsiniz” sözleriyle, havadan gelen paranın zorlukları da beraberinde getirdiğini anlattı.