Polisten deli gibi kaçtı

Denizli'de polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan lüks bir otomobil ekipleri alarma geçirdi. Araç Atalar Mahallesinde onlarca ekibin takibi sayesinde yakalandı.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. İddialara göre, kentte uygulama yapan polis ekipleri, 20 AST 23 plakalı lüks bir otomobili durdurmak istedi. Ancak kimliği henüz belirlenemeyen araç sürücüsü polisin ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Uygulama ekiplerinin yardım talebi ile aracın peşine çok sayıda motosikletli ve otomobilli polis ekipleri düştü.

Araç kovalamacanın ardından Atalar Mahallesi Yeni Cami arkasında durduruldu. Polis ekipleri temkinli yaklaştığı otomobil sürücüsünü araçtan indirdikten sonra plaka ve ruhsat sorgulaması yaptı. Aracın motor kaputunu da açan ekipler aracın motor ve şasi numarasını da sorguladı. Araç sürücüsünün ise polisten niçin kaçtığı yönünde bir bilgiye ulaşılamadı. Aracın durdurmak için harekete geçen onlarca polis ekibi ise durum kontrol altına alındıktan sonra görev yerlerine dağıldı. Kimliği açıklanmayan araç sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İHA