Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pompalı tüfeğine doldur boşalt yaparken kendini öldürdü

Adana’da bir kişi 17 el havaya ateş açtıktan sonra silahına doldur boşalt yaptığı sırada kendisini başından vurarak öldürdü.

android-time 05:45 3 Mart 2018
Haberler Gündem
Pompalı tüfeğine doldur boşalt yaparken kendini öldürdü
Adana’da bir kişi 17 el havaya ateş açtıktan sonra silahına doldur boşalt yaptığı sırada kendisini başından vurarak öldürdü.

Adana'da bir kişi sokak ortasında havaya defalarca ateş açtıktan sonra silahına doldur boşalt yaptığı sırada yanlışlıkla kendisini başından vurarak öldürdü.

resimid_4663484

Olay, Seyhan İlçesi Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi.

resimid_4663483

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Aydın Gültekin pompalı tüfek ile sokak ortasında defalarca havaya ateş etmeye başladı.

resimid_4663482

Daha sonra Gültekin tüfeğine doldur boşalt yaptığı sırada kendisini başından vurdu. Gültekin kanlar içerisinde yere yığılırken, mahalleli silah sesleri üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

resimid_4663485

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yaralı şekilde görünce sağlık ekiplerine çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gültekin'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Olay yeri polisleri, sokakta yaptığı incelemede 17 adet boş kartuş buldu.

resimid_4663481

Gültekin'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar