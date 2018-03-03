Pompalı tüfeğine doldur boşalt yaparken kendini öldürdü

Adana’da bir kişi 17 el havaya ateş açtıktan sonra silahına doldur boşalt yaptığı sırada kendisini başından vurarak öldürdü.

Adana'da bir kişi sokak ortasında havaya defalarca ateş açtıktan sonra silahına doldur boşalt yaptığı sırada yanlışlıkla kendisini başından vurarak öldürdü.

Olay, Seyhan İlçesi Narlıca Mahallesi 27 Mayıs Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Aydın Gültekin pompalı tüfek ile sokak ortasında defalarca havaya ateş etmeye başladı.

Daha sonra Gültekin tüfeğine doldur boşalt yaptığı sırada kendisini başından vurdu. Gültekin kanlar içerisinde yere yığılırken, mahalleli silah sesleri üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı yaralı şekilde görünce sağlık ekiplerine çağırdı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gültekin'in olay yerinde öldüğünü belirledi. Olay yeri polisleri, sokakta yaptığı incelemede 17 adet boş kartuş buldu.

Gültekin'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İHA