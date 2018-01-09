Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Pozantı’da yük treni devrildi!

Adana'nın Pozantı ilçesinde kömür yüklü tren devrildi. Kazada, yaralanan ya da ölen olmazken, Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı uzun süre kapalı kaldı.

22:449 Ocak 2018
Haberler Gündem
Pozantı’da yük treni devrildi!
Adana'nın Pozantı ilçesinde kömür yüklü tren devrildi. Kazada, yaralanan ya da ölen olmazken, Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı uzun süre kapalı kaldı.

Kaza, sabaha karşı Belemedik İstasyonu’nun yakınlarında meydana geldi.

İLGİLİ HABERGüney Afrika'da feci tren kazası! Yüzlerce yaralı...Güney Afrika'da feci tren kazası! Yüzlerce yaralı...

Henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkan kömür yüklü tren, devrildi. Uzun süre kapalı kalan Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı, TCDD ekiplerinin çalışmasının ardından öğle saatlerinde açıldı.

İLGİLİ HABERAydın'da tren kazası: 3 ölü, 3 yaralıAydın'da tren kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Bölgede tren seferlerinin, ikinci hat üzerinden kontrollü bir şekilde verildiği belirtildi.  DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar