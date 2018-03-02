Afrin’de 8 askerimizin şehit düştüğü Keltepe ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Raco'ya girdi. Sabah saatlerinde 2 köyü ele geçiren birlikler dün 8 askerimizin şehit olduğu 1083 rakımlı Keltepe'yi de teröristlerden temizledi. Kent merkezini 7 noktadan kuşatan birlikler PYD'ye ait iki stratejik noktayı da top atışları ile vuruldu. Ayrıca, Raco kent merkezinde 4 noktada tespit edilen tünel girişleri İHA'larla takip altına alındı. Haber ajasları bölgeden ilk fotoğrafları geçti...

Afrin’in teröristler temizlenmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Raco beldesine yönelik operasyonun sabah saatlerinden itibaren başladığı belirtildi. Sabah namazından sonra operasyon için harekete geçen ÖSO birliklerinin Raco çevresindeki 2 köyü aldığı belirtildi. İlerleyişini sürdüren ÖSO birlikleri Raco’ya girdi. Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

8 ŞEHİT VERDİĞİMİZ TEPE ELE GEÇİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı’nın 41. gününde tünellere saklanan 100 kadar teröristin pusu kurarak 8 askerimizi şehit düşürdüğü 1083 rakımlı Keltepe bugün ele geçirildi. Raco kent merkezine 7 noktadan kuşatma yapan birlikler kent merkezindeki terör örgütü PYD’ye ait iki stratejik noktayı da top atışları ile vuruldu. Bölgedeki güvenli kaynakları, operasyonda sağ ele geçirilen 6 PKK/PYD’li teröristin sorgulamalarından alınan bilgiler doğrultusunda kentte yer altı tünellerinin giriş çıkış noktalarını takibe aldığını açıkladı. Kaynaklar ayrıca, Raco kent merkezinde 4 noktada tünel olduğu ve İHA’larla takip edildiğini belirtiliyor.