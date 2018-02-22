Refah Partisi eski Milletvekili Yılmaz: Amerika Türkler sayesinde bulundu

Kapatılan Refah Partisi´nin Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz, Amerika kıtasının Türklerin atası sayesinde bulunduğunu belirterek, "Anadolu, Müslümanların eline geçince Afrika ve Asya'ya gidip köle ticareti yapamadılar. Osmanlı tokadının uzanamadığı yerlerde, `Hindistan'a nasıl gideriz´ diye okyanuslarda yol ararken önlerine boş Amerika adası geldi. Orada, Kızılderilileri yaktılar, bizim korkumuzdan Amerika'ya yerleştiler" diye konuştu.

Antalya´da Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Öğrenci Konseyi ve Akil Öğrenciler Topluluğu’nun ‘Bir Hilal Uğruna’ adıyla düzenlediği etkinlikte 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler, Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda öğrencilerle buluştu.

Konferansa, kapatılan Refah Partisi Rize eski milletvekili Şevki Yılmaz, şehit yakınları ve gaziler katıldı.



10 YAŞINDAKİ GAZİ: VATAN SAĞ OLSUN

15 Temmuz’un en genç gazilerinden 10 yaşındaki Görkem Mert Altaylar ise yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Araba ile giderken araçta birden bir panik yaşadık. Annemler araba çarptı zannetti, onlar aşağıya inince korktum. Tank bir anda üstümden geçti, kolum ve leğen kemiğim kırıldı. O zaman bayağı korktum, kırık bacağımla yürümeye çalıştım, olmadı. Beni kurtaranlar vatan sağ olsun.”

Diğer katılımcılar da o gece yaşadıklarını anlattı.

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“DARBE DOMUZ ETİ YEMEK GİBİDİR”

Anıların anlatılmasının ardından sahneye çıkan eski milletvekili Şevki Yılmaz, dua okudu. Dinleyicileri de duaya ortak eden Yılmaz, Anadolu’yu Türklere teşvik edenin Hz. Muhammet olduğunu söyledi. Peygamberlerin tümünün emperyalizme karşı olduğunu kaydeden Yılmaz, peygamberlerin tamamının zenginlerin yanında doğduğunu, ancak mazlumların yanında yer aldığını aktardı.

Şevki Yılmaz, “Darbe, domuz eti yemek gibi haramdır. Peygamberlerin hiçbiri ihtilalle gelmedi. Peygamberler inkilâpçıdır, ihtilal ise şeytan ve yandaşlarının yapısıdır. Dinimiz darbe dini değil, sevgi dinidir” dedi.

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“TÜRKLER SAYESİNDE AMERİKA BULUNDU”

Anadolu’nun, barış köprüsünün kilit taşı olduğu için Türkiye’nin düşmanları olduğunu iddia eden Şevki Yılmaz, Amerika kıtasının Türklerin atası sayesinde bulunduğunu söyledi. Yılmaz, “Anadolu, Müslümanların eline geçince Afrika ve Asya’ya gidip köle ticareti yapamadılar. Osmanlı tokadının uzanamadığı yerlerde, `Hindistan’a nasıl gideriz´ diye okyanuslarda yol ararken önlerine boş Amerika adası geldi. Orada, Kızılderilileri yaktılar, bizim korkumuzdan Amerika’ya yerleştiler” diye konuştu.

DHA