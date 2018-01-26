Resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizi kutlayın! İşte 26 Ocak en değişik cuma mesajları…

Bu güzel mübarek cuma gününde sevdiklerinizi resimli cuma mesajları ile kutlayın! Cuma günleri milyonlarca Müslüman bu güzel günün coşkusunu sevdikleri ile paylaşmak istiyor. Farklı cuma mesajlarını SMS, Facebook, WhatsApp ve Instagram platformlarından sevdiklerinize gönderebilirsiniz. İşte 26 Ocak resimli cuma mesajları...

Cuma gününü kutlamak isteyenler internet üzerinden resimli, değişik cuma mesajları araştırıyor. Cuma günü Müslümanlar için kutsal kabul ediliyor. Bu özel günde yapılması gereken özel ibadetler var. Haberimizde cuma gününün önemini, bu özel günde yapılması gerekenleri ve en güzel resimli, farklı cuma mesajlarını derledik.

26 OCAK CUMA MESAJLARI

Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır.

Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur.

Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, “Selam size, bugün Cumadır” derler.

Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir.

Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.

Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı cumalar.

Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

CUMA GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİ

Müminlerin Bayramı olarak bilinen Cuma günü ile ilgili Kur'an-ı Kerimde müstakil sure bulunmaktadır. Bu surede cenabı Allah Cuma günü ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır:

“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” Bu ayeti kerimede Cuma namazı saatinde bütün dünyevi işlere ara verip Allah'ı anmak üzere camilere adede koşarak gitmek teşvik edilirken, namaz sonrasında da dağılıp dünyevi maişetin temini konusunda çaba göstermek istenmiştir. Esasen dinimiz her konuda olduğu gibi ibadetlerde de orta yolu tavsiye etmiştir. Namaz ne kadar önemli ise dünya geçimi için çalışmak da o kadar önemlidir.

Cuma gününün faziletini anlatan peygamber efendimiz (SAV) bir hadisinde şöyle buyuruyor “Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür.” Âdem o gün yaratıldı, o gün cennetten yere indirildi, o gün tövbesi kabul edildi ve o gün vefat etti, kıyamet günü de o gün kopacaktır. İns ve cinden başka hiçbir yaratık yoktur ki, tan yeri ağardıktan gün doğuncaya kadar ¬kıyamet belki bu gün kopar korkusu ile¬ kulak kabartmasın. Bir de o günün içinde bir saat vardır ki, bir Müslüman kul, tesadüfen, o esnada namaz kılıp Allah Teâlâ Hazretleri'nden bir hacetini dilerse, onu Allah Teâla muhakkak ona verir.”

Cenabı Allah Hucurat suresinde müminlerin kardeş olduğunu belirtmektedir. İşte Cuma günü sayesinde bu kardeşlik pekişir. Zira o gün kardeşler bir araya gelmek suretiyle aralarındaki muhabbet ve sevgi bağları güçlenir. Hep birlikte toplu olarak namaz kılar, dua ve niyazda bulunurlar. Toplu ibadetin yanısıra sorunlarına birlikte çözüm yolları araştırırlar. Bir bakıma küçük bir kongre olan Cuma namazı vesilesiyle bir araya gelen kardeşler, bu birliktelik sayesinde güçlenerek ayrılırlar. Haftada bir gün gerçekleşen bu kongre onları bir hafta boyunca canlı ve dinamik tutar. Dinledikleri vaaz ve hutbe sayesinde bilgilerini artırmaktadırlar. Evlerine döndüklerinde öğrendikleri bu güzel vaaz ve nasihati çocuklarıyla paylaşmak suretiyle bilginin daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olmaktadırlar. Bu şekilde her bir birey aynı zamanda ilim ve hikmetin taşıyıcısı olur.

CUMA GÜNÜ YAPILACAKLAR

Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir. (Dürr-ül-muhtar)

Hadis-i şerifte, (Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir) buyuruldu. (Ebuş-şeyh)

Perşembe günü de tırnak kesilebilir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Ya Ali, tırnak Perşembe günü kesilir. Cuma günü de, koku sür ve yeni elbise giy.) [Deylemi]

(Cumaya perşembe gününden hazırlanın!) [Hatib]

(Her müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir.) [Buhari]

Cuma günleri şunları da yapmak iyi olur:

1- Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istigfar etmeli. Kur'an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı. Bir hadis-i şerifte, (Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir) buyurulmaktadır. (İsfehani)

2- Cuma gecesi ehli ile gusletmeli. Peygamber efendimiz, (Cuma günü gusledenin günahları affolur) buyurmaktadır. (Taberani)

3- Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı.

4- Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli.

5- Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli.

6- Cuma günü çok salevat-ı şerife getirmeli. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

7- Ana babanın ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]

8- Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine “Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür” derler.) [Deylemi]