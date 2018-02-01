Reyhanlı’ya 2 roket düştü

Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinden atılan 2 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir evin duvarı ile boş bir araziye düştü. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken kadın ve çocuklar panik yaşadı.

Terör örgütü PKK / PYD-YPG’nin Afrin’deki mevzilerinden Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Değirmenkaşı Mahallesine roketli saldırı düzenlendi. Roketlerin biri, mahallede bulunan bir evin bahçesine, diğeri ise boş bir araziye düştü. Saldırı esnasında evlerin camları ve duvarları zarar görürken, kadın ve çocuklar panik yaşadı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şok geçirenlere müdahale etti. Polis ve itfaiyenin geniş çaplı güvenlik önlemi aldığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı. DHA