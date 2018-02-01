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Reyhanlı’ya 2 roket düştü

Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinden atılan 2 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir evin duvarı ile boş bir araziye düştü. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken kadın ve çocuklar panik yaşadı.

02:111 Şubat 2018
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Reyhanlı’ya 2 roket düştü
Afrin'deki terör örgütü PKK/PYD-YPG mevzilerinden atılan 2 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir evin duvarı ile boş bir araziye düştü. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken kadın ve çocuklar panik yaşadı.

Terör örgütü PKK / PYD-YPG’nin Afrin’deki mevzilerinden Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Değirmenkaşı Mahallesine roketli saldırı düzenlendi.

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Roketlerin biri, mahallede bulunan bir evin bahçesine, diğeri ise boş bir araziye düştü.

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Saldırı esnasında evlerin camları ve duvarları zarar görürken, kadın ve çocuklar panik yaşadı.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri şok geçirenlere müdahale etti.

Polis ve itfaiyenin geniş çaplı güvenlik önlemi aldığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı. DHA

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