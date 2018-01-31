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Reyhanlı’ya bir roketli saldırı daha

Sabah saatlerinde roketli saldırı düzenlenen ve bir kişinin hayatını yitirdiği Reyhanlı'ya bir saldırı daha düzenlendi. Suriye sınırından atılan roket Cilvegözü-Kırıkhan yoluna düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bora ERDİN
14:2831 Ocak 2018
Haberler Gündem
Reyhanlı’ya bir roketli saldırı daha
Sabah saatlerinde roketli saldırı düzenlenen ve bir kişinin hayatını yitirdiği Reyhanlı'ya bir saldırı daha düzenlendi. Suriye sınırından atılan roket Cilvegözü-Kırıkhan yoluna düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin “Zeytin Dalı Harekatı”nı yürüttüğü Suriye'nin Afrin bölgesinden teröristler tarafından atılan roketler hedefi Hatayın Reyhanlı ilçesiydi. Sabah saatlerinde roketli saldırı düzenlenen ve bir kişinin hayatını yitirdiği Reyhanlı’ya bir saldırı daha düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre son saldırı saat 14:15 sıralarında meydana geldi. Suriye sınırından atılan roket Cilvegözü-Kırıkhan yoluna düştü. Olayda neyseki ölen ya da yaralanan olmadı.

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Son güncelleme: 14:3831.01.2018
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