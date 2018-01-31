Reyhanlı’ya bir roketli saldırı daha

Sabah saatlerinde roketli saldırı düzenlenen ve bir kişinin hayatını yitirdiği Reyhanlı'ya bir saldırı daha düzenlendi. Suriye sınırından atılan roket Cilvegözü-Kırıkhan yoluna düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.