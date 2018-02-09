Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Rize’deki kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı

Rize´nin Fındıklı ilçesinde yolda yürüyen Gürcistan uyruklu Khatuna L.'yi yerde sürükleyip çantasını zorla çalan E.A. yakalandı. Kapkaç anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

00:189 Şubat 2018
Haberler Gündem
Rize’deki kapkaç anı güvenlik kamerasına yansıdı
Rize´nin Fındıklı ilçesinde yolda yürüyen Gürcistan uyruklu Khatuna L.'yi yerde sürükleyip çantasını zorla çalan E.A. yakalandı. Kapkaç anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde ilçenin Deniz Caddesi üzerinde meydana geldi. E.A., sokaktan geçen Gürcistan uyruklu Khatuna L.’den önce sigara ve ateş istedi, ardından arkasından yanaşarak çantasını almaya çalıştı.

Yere düşen kadının çantasını zorla alan E.A., kaçarak uzaklaştı. Olayda yaralanan Gürcü kadın ambulansla kaldırıldığı Fındıklı Devlet Hastanesi´nde tedavi altına alındı. Kapkaç anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olaydan sonra çevrede arama yapan polis şüpheli E.A.´yı kısa sürede yakaladı. E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar