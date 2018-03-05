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Runatolia’da ‘iyilik’ peşinde koşanlar

Antalya’da her yıl Runatolia Maratonu bünyesinde düzenlenen hayırseverlik koşusuna ilgi çok büyük oldu. Destekçiler 24 sivil toplum kuruluşu için toplam 1 milyon 450 bin TL yardım topladı. Koşu bitmiş olsa da kampanya hesapları 2 hafta daha açık olacak...

Özlem GÜRSES
android-time 02:53 5 Mart 2018
Haberler Gündem
Runatolia’da ‘iyilik’ peşinde koşanlar
Antalya’da her yıl Runatolia Maratonu bünyesinde düzenlenen hayırseverlik koşusuna ilgi çok büyük oldu. Destekçiler 24 sivil toplum kuruluşu için toplam 1 milyon 450 bin TL yardım topladı. Koşu bitmiş olsa da kampanya hesapları 2 hafta daha açık olacak...

Sizi bugün Antalya'ya götürmek istiyorum, Runatolia Maratonu'na. Her yıl bugünü iple çekiyorum, çünkü Türkiye'nin dört bir köşesinden her yaştan, her görüşten, kadınlı erkekli güzel insanlar gönüllüsü oldukları dernek ve vakıflara bağış, destek toplamak için “hayırseverlik koşusu” yapıyor.

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

İşte gönüllü 1900 kişi dün sabah Antalya'da 10, 21 ve 42 kilometrelik parkurları bu umutla bu coşkuyla koştu!

Maratonu kadınlarda Rus Olesya Nurgalieva kazandı. FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

Maratonu kadınlarda Rus Olesya Nurgalieva kazandı. FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

HEDEF 2 MİLYON TL

Antalya'da 24 sivil toplum kuruluşu için koşuldu, koşu sonu itibarıyla 1 milyon 450 bin TL toplanmıştı, iki hafta sonunda ise bu miktarın 2 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.

Erkeklerde birinci Murat Kurtak oldu.

Erkeklerde birinci Murat Kurtak oldu. FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

 

“ADIM ADIM” HAYIRSEVERLİK KOŞUCULARI

Bu organizasyonun içinde yer almak için önce 2002 yılında kurulan Adım Adımplatformuna üye olmanız gerekiyor. Üyelik adimadim.org sitesinden son derece kolaylıkla yapılıyor.

24maraton3

Ardından uğruna koşmak istediğiniz ideali seçeceksiniz; çocuklar, gençler, sağlık mücadelesi verenler, engelliler, yaşlılar, çevre örgütleri… hangisi için koşacağınıza karar verdikten sonra da bireysel kampanyanızı başlatacaksınız.

Böylece siz koşarken sizi destekleyen kurum ya da kişiler seçtiğiniz örgüte yardım yapıyorlar.

Renkli görüntüler vardı. FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

Renkli görüntüler vardı. FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

“UZAYVEÖZLEM” BU DA BİZİM KAMPANYAMIZ !

Koşu bitti, ama hayırseverlik koşusu yapanların kampanya hesapları 2 hafta süreyle daha açık olacak, bu yıl yine çok yüksek rakamlara ulaşılması bekleniyor.

Oğlum Uzay'la Toplum Gönüllüleri Vakfı için koştuk. UZAYVEÖZLEM rumuzlu kampanyamızda 6 bin TL destek topladık. FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

Oğlum Uzay'la Toplum Gönüllüleri Vakfı için koştuk. UZAYVEÖZLEM rumuzlu kampanyamızda 6 bin TL destek topladık. FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

Oğlum Uzay ve ben de bu heyecanın bir parçası olduk, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın gençleri için 10 kilometrelik parkuru koştuk. UZAYVEÖZLEM rumuzlu bireysel kampanyamızda şu ana kadar 6000 TL. destek topladık, kampanyamız 10000 TL hedeflemişti, önümüzdeki iki hafta içinde tamamlayacağımızı düşünüyoruz !

Kampanya linkimiz burada:
https://bagis.adimadim.org/?ccid=CC28494

RAKAMLARLA RUNATOLIA VE STK DESTEKLERİ

Antalya Maratonu Runatolia, İstanbul Avrasya'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük maratonu. Fakat İstanbul'dan farklı olarak Runatolia tam bir sivil toplum festivaline dönüşüyor. Hem parkur alanı ve çevresi, hem koşucuların konakladığı oteller STK'ların rengarenk standları ile doluyor. Büyük bir iyilik, güzellik enerjisi her yeri sarıyor. Kendinizden farklı insanlarla bir arada ortak bir ideal için güç birliği yapmak herkese iyi geliyor.

Volkan Yıldız, 42 kilometrelik maratonu ip atlayarak tamamlayıp, rekor kırdı. FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

Volkan Yıldız, 42 kilometrelik maratonu ip atlayarak tamamlayıp, rekor kırdı. FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

11 YILDA 175 BİN KİŞİNİN HAYATI DEĞİŞTİ

ADIM ADIM, 11 yıl önce kurulduğu ilk gün, 45 koşucu ile başlamıştı, 2002 yılında 500 kişi bağış yapmış, 75 bin TL bağış toplanmıştı ve 40 engellinin hayatı değişmişti. 11 yılda 20 bin koşucu koştu, 300 bin kişi bağış yaptı ve bu bağışlarla 175 bin kişinin hayatı değişti.

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

Bu sene sadece kişiler değil, markalar ve kurumlarda koşu takımları ile hayırseverlik için koştular. OyakRenault, Eker, Borusan, Akbank, MaviBeyaz Akaryakıt, Arçelik, Nissan bu yılın önde gelen kurumları oldular…

EMEL ABLA DA KOŞUDAYDI

Gezi Olayları döneminde kaybettiğimiz Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, ya da Sivil Toplumcuların deyimiyle “Emel Abla” da 10 kilometre koşanlar arasındaydı. Emel Korkmaz, annesi, kızı, oğlu, torunları, 4 nesil “Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı” için koştular.

ali-ismail-korkmaz

Emel Abla bireysel kampanyasını ise şu sözlerle duyurdu : “Runatolia Maratonu’nda, çocuk suçluluğu üzerine hak temelli çalışmalar yürüten Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı TCYOV için koşuyorum Suçla ilişkilenebilme riski altındaki çocuklara eğitim bursu sağlamak için desteğiniz bekliyorum.”

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

BENİM KOŞTUĞUM, TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG) NE YAPIYOR?

Toplum Gönüllüleri, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir değişim ve dönüşüm projesi. Aralık 2002'de kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlıyor.

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

Toplum Gönüllüsü gençler, üniversitelerinde kulüp, topluluk veya grup olarak örgütlenerek, belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyorlar. Bu projeler, sadece topluma katkı sağlamakla kalmıyor, daha da önemlisi gençlerin sorumluluk sahibi aktif bireyler olmalarını sağlıyor ve kişisel gelişimlerini destekliyor.

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

TOG, 2017 yılında, Türkiye'nin dört bir yanından 74.613 genç proje gönüllüsüyle 1.839 yerel, ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projesi/etkinliği/kampanyası ve 872 akran eğitimi gerçekleştirdi.

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

Türkiye'nin 80 ilinde gençlik grubu veya üniversite topluluğu/kulübü olarak faaliyet gösteren ve 132 gençlik grubu ile aktif olan Toplum Gönüllüsü gençler 825.920 kişiye çok çeşitli alanlarda hizmet götürdüler.

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

 

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

 

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

 

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

 

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

 

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

 

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

 

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

 

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

 

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

FOTOĞRAFLAR: UZAY TATAR

Son güncelleme: android-time 04:1305.03.2018
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