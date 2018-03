Runatolia’da ‘iyilik’ peşinde koşanlar

Antalya’da her yıl Runatolia Maratonu bünyesinde düzenlenen hayırseverlik koşusuna ilgi çok büyük oldu. Destekçiler 24 sivil toplum kuruluşu için toplam 1 milyon 450 bin TL yardım topladı. Koşu bitmiş olsa da kampanya hesapları 2 hafta daha açık olacak...

Sizi bugün Antalya'ya götürmek istiyorum, Runatolia Maratonu'na. Her yıl bugünü iple çekiyorum, çünkü Türkiye'nin dört bir köşesinden her yaştan, her görüşten, kadınlı erkekli güzel insanlar gönüllüsü oldukları dernek ve vakıflara bağış, destek toplamak için “hayırseverlik koşusu” yapıyor.

İşte gönüllü 1900 kişi dün sabah Antalya'da 10, 21 ve 42 kilometrelik parkurları bu umutla bu coşkuyla koştu!

HEDEF 2 MİLYON TL

Antalya'da 24 sivil toplum kuruluşu için koşuldu, koşu sonu itibarıyla 1 milyon 450 bin TL toplanmıştı, iki hafta sonunda ise bu miktarın 2 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor.

“ADIM ADIM” HAYIRSEVERLİK KOŞUCULARI

Bu organizasyonun içinde yer almak için önce 2002 yılında kurulan Adım Adımplatformuna üye olmanız gerekiyor. Üyelik adimadim.org sitesinden son derece kolaylıkla yapılıyor.

Ardından uğruna koşmak istediğiniz ideali seçeceksiniz; çocuklar, gençler, sağlık mücadelesi verenler, engelliler, yaşlılar, çevre örgütleri… hangisi için koşacağınıza karar verdikten sonra da bireysel kampanyanızı başlatacaksınız.

Böylece siz koşarken sizi destekleyen kurum ya da kişiler seçtiğiniz örgüte yardım yapıyorlar.

“UZAYVEÖZLEM” BU DA BİZİM KAMPANYAMIZ !

Koşu bitti, ama hayırseverlik koşusu yapanların kampanya hesapları 2 hafta süreyle daha açık olacak, bu yıl yine çok yüksek rakamlara ulaşılması bekleniyor.

Oğlum Uzay ve ben de bu heyecanın bir parçası olduk, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın gençleri için 10 kilometrelik parkuru koştuk. UZAYVEÖZLEM rumuzlu bireysel kampanyamızda şu ana kadar 6000 TL. destek topladık, kampanyamız 10000 TL hedeflemişti, önümüzdeki iki hafta içinde tamamlayacağımızı düşünüyoruz !

Kampanya linkimiz burada:

https://bagis.adimadim.org/?ccid=CC28494

RAKAMLARLA RUNATOLIA VE STK DESTEKLERİ

Antalya Maratonu Runatolia, İstanbul Avrasya'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük maratonu. Fakat İstanbul'dan farklı olarak Runatolia tam bir sivil toplum festivaline dönüşüyor. Hem parkur alanı ve çevresi, hem koşucuların konakladığı oteller STK'ların rengarenk standları ile doluyor. Büyük bir iyilik, güzellik enerjisi her yeri sarıyor. Kendinizden farklı insanlarla bir arada ortak bir ideal için güç birliği yapmak herkese iyi geliyor.

11 YILDA 175 BİN KİŞİNİN HAYATI DEĞİŞTİ

ADIM ADIM, 11 yıl önce kurulduğu ilk gün, 45 koşucu ile başlamıştı, 2002 yılında 500 kişi bağış yapmış, 75 bin TL bağış toplanmıştı ve 40 engellinin hayatı değişmişti. 11 yılda 20 bin koşucu koştu, 300 bin kişi bağış yaptı ve bu bağışlarla 175 bin kişinin hayatı değişti.

Bu sene sadece kişiler değil, markalar ve kurumlarda koşu takımları ile hayırseverlik için koştular. OyakRenault, Eker, Borusan, Akbank, MaviBeyaz Akaryakıt, Arçelik, Nissan bu yılın önde gelen kurumları oldular…

EMEL ABLA DA KOŞUDAYDI

Gezi Olayları döneminde kaybettiğimiz Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz, ya da Sivil Toplumcuların deyimiyle “Emel Abla” da 10 kilometre koşanlar arasındaydı. Emel Korkmaz, annesi, kızı, oğlu, torunları, 4 nesil “Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı” için koştular.

Emel Abla bireysel kampanyasını ise şu sözlerle duyurdu : “Runatolia Maratonu’nda, çocuk suçluluğu üzerine hak temelli çalışmalar yürüten Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı TCYOV için koşuyorum Suçla ilişkilenebilme riski altındaki çocuklara eğitim bursu sağlamak için desteğiniz bekliyorum.”

BENİM KOŞTUĞUM, TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG) NE YAPIYOR?

Toplum Gönüllüleri, gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir değişim ve dönüşüm projesi. Aralık 2002'de kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlıyor.

Toplum Gönüllüsü gençler, üniversitelerinde kulüp, topluluk veya grup olarak örgütlenerek, belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyorlar. Bu projeler, sadece topluma katkı sağlamakla kalmıyor, daha da önemlisi gençlerin sorumluluk sahibi aktif bireyler olmalarını sağlıyor ve kişisel gelişimlerini destekliyor.

TOG, 2017 yılında, Türkiye'nin dört bir yanından 74.613 genç proje gönüllüsüyle 1.839 yerel, ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projesi/etkinliği/kampanyası ve 872 akran eğitimi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 80 ilinde gençlik grubu veya üniversite topluluğu/kulübü olarak faaliyet gösteren ve 132 gençlik grubu ile aktif olan Toplum Gönüllüsü gençler 825.920 kişiye çok çeşitli alanlarda hizmet götürdüler.