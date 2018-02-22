Saadet Partisi seçimi nasıl etkiler?

Cumhur ittifakı tartışmaları sürerken Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı'dan önemli bir tespit geldi. Bayrakçı, "Saadet Partisi, İYİ Parti ve diğer sağ partilerle bir ittifak içerisinde olursa, AK Parti'yi beklediğinin çok daha altında bir oy oranına itebilir" dedi.

Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, CNN Türk’te yayınlanan programa konuk oldu. Cumhur ittifakı ve seçmenin bakış açısının masaya yatırıldığı programda Bayrakçı, Saadet Partisi’nin seçime olası etkilerini değerlendirdi. SEÇİMİN YILDIZI SP’DİR Seçimin yıldızının SP olduğunu ifade eden Bayrakçı, “İttifaka gireceği tarafa çok büyük avantaj sağlayacağı gibi AK Parti’yi de beklediği oyun altına itebilir. AK Parti’nin taban oylarının içerisinde en kuvvetli olan SP’dir. Saadet Partisi bir fenomendir. İYİ Parti ve diğer sağ partilerle bir ittifak içerisinde olursa, AK Parti’yi beklediğinin çok daha altında bir oy oranına itebilir” diye konuştu.