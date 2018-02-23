Karamollaoğlu AKP’nin ittifak teklifine son noktayı koydu

Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlıklar tüm hızıyla sürerken Ankara'da hareketli saatler yaşanıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti. Görüşmede İsmail Kahraman'ın AKP-MHP ittifakını hatırlatarak, "Temel bey, görüştünüz değerlendirdiniz. Ne yaptınız ittifak meselesini?" sorusuna Karamollaoğlu, "Biz böyle yerimizde iyiyiz" diye cevap verdi.

2019 seçimleri için siyasi partilerin ittifak çalışmaları sürüyor. AKP, MHP ile yaptığı anlaşmanın ardından (SP) Saadet Partisi’ne yöneldi. Ankara’da kritik bir görüşme daha gerçekleştirildi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ı Mecliste ziyaret etti. Görüşmede Karamollaoğlu, hazırladıkları uyum yasası taslağını Kahraman’a iletti.

“HÜLLE ORTADAN KALKTI”

CNN Türk’ün edindiği bilgilere göre, Kahraman bu sırada AKP ve MHP’nin de ittifak teklifini verdiğini ifade etti ve “Hülle ortadan kalktı” dedi. Karamollaoğlu ise “Kalkmadı da hülle hukukileşiyor” ifadesini kullandı. Buna gerekçe olarak da teklifteki büyük birlik düzenlemesi olarak nitelenen partisinden istifa etmeye gerek kalmadan başka parti listesinden aday olmaya imkan veren maddeyi gösterdi.

KARAMOLLAOĞLU: BİZ BÖYLE İYİYİZ

İddiaya göre görüşmede İsmail Kahraman AKP-MHP ittifakını hatırlatarak “Temel bey, görüştünüz değerlendirdiniz. Ne yaptınız ittifak meselesini?” diye sordu. Bu soru üzerine Karamollaoğlu, “Biz kimseyi kırmayalım üzmeyelim diyoruz ama illa böyle düz söyletiyorlar. Biz böyle yerimizde iyiyiz” yanıtını verdi.

Saadet Partisi daha önce yaptığı açıklamalarda kendi adaylarını çıkartacaklarını belirtmişti. Partinin bu kararda ısrarcı olduklarını vurguluyor. Parti içinde AK Parti ittifakına sıcak bakanlar olsa da bunun kırılma noktasında olmadığı belirtiliyor.

“KIRGINLIK OLMAZ”

Öte yandan SP’nin Abdullah Gül, ve Haşim Kılıç gibi isimleri cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü ancak teklif götürmediği öğrenildi. Parti kaynakları, AKP-MHP ittifakına sıcak bakan BBP’ye kırgın olmadıklarını söyledi. Bir parti yetkilisi “Bizim küçük kardeşimiz. Kırgınlık olmaz. Yaramazlık yapmış der, geçeriz” ifadesini kullandı.