Sağlık Bakanlığı personel tayin başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru tarihleri…

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre personel tayin başvuruları başladı. Başvurular ne zaman sona erecek? Sağlık Bakanlığı personel tayin başvurusu nasıl yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte Sağlık Bakanlığı tayin başvuruları hakkında ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı, 2018 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası başvuruları başladı. Kuraya başvuran personeller iller arasında yer değiştirebilecek. İşte Sağlık Bakanlığı personel tayini hakkında bilinmesi gerekenler…

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, 3 Ocak ve 8 Ocak tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.yhgm.saglik.gov.tr ) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL TAYİN KURASI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne göre 2018 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 31 Ocak 2018 tarihi Çarşamba günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

TAYİN KURASI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

ATAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Başka kurumda çalışan memurun Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatına naklen tayin talebinin usul ve esasları nelerdir?

Bakanlığımıza yapılacak kurumlar arası naklen atamalar kura ile yapılmakta olup, kura usul ve esasları Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web adresinde ilan edilmektedir.

Başka kurumda memur olarak görev yapan personelin öğrenim durumuna göre (mühendis, mimar vb.) Bakanlığımıza naklen atanması mümkün müdür?

Unvan değişikliğine tabi kadrolar ancak Bakanlığımız personeli olmanız durumunda açılacak sınava katılarak başarılı olmanız halinde mümkündür.

İstifa sonrası Bakanlığımıza atanma nasıl yapılmaktadır?

İstifa sonrası Bakanlığımıza açıktan atamalar 657 sayılı DMK nın 92. maddesinde belirtilen esaslara göre Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilmesi halinde başvurular internetten yapılmakta olup Noter huzurunda çekilen kura ile yerleştirmeler yapılmaktadır.

Özürlü raporu ile Bakanlığımıza açıktan atanmak mümkün mü?

03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Devlet Memurluğuna atanacak özürlülerin alımına ilişkin olarak iş ve işlemler Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Terörle mücadele sonucu şehit yakını ve gazilerin açıktan atanması nasıl yapılmaktadır?

3413 sayılı Terörle Mücadele Kanunu gereği açıktan atamalar İçişleri Bakanlığının teklifi doğrultusunda yapılmakta olup müracaatların İçişleri Bakanlığına yapılması gerekmektedir.

Uzman çavuş olarak çalışmakta iken sözleşmesi fesih edilenlerin diğer kamu kurumlarına atanmaları?

31/07/2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5. maddesinde “Sözleşmeli Erbaş ve Er olarak en az 7 hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan talepte bulunanların bilgileri, hizmet süresi en fazla olandan başlamak üzere İçişleri veya Milli Savunma Bakanlıkları tarafından yılda 1 defa Şubat ayının son gününe kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.” hükmü gereğince taleplerin İçişleri veya Milli Savunma Bakanlıklarına yapılması gerekmektedir.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (GİH), Teknik Hizmetler Sınıfı (THS) ve Avukatlık Hizmetleri Sınıfında (AHS) çalışan personel Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasına başvurabilir mi?

GİH, THS, AHS personelin yer değişikliği talepleri belli bir döneme tabi olmayıp Bakanlığımız Taşra Teşkilatı Kadro Standart Yönergesinde belirtilen standartlara göre boş münhal olması durumunda değerlendirilmektedir.

Bakanlığımız personelinin öğrenim durumuna göre (mühendis, mimar, tekniker, avukat vb.) unvan değişikliği talepleri nasıl yapılmaktadır?

Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanma Bakanlığımız Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile yapılmaktadır.