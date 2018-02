Sahte altını ne kuyumcu ne de atölye anlayabildi!

Antalya’da henüz 1 hafta önce kuyumcu dükkanı açan adam, işyerine gelen genç bir kadının ‘nişanlımdan ayrıldım’ diyerek bozdurduğu bileziğin sahte çıkmasıyla şok oldu. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda altının iki ayrı aşamadan geçmesine rağmen sahte olduğunu anlayamadıklarını söyleyen kuyumcu, sahteliğin toptancıda eritilince ortaya çıktığını söyledi. Peki sahte altın nasıl anlaşılır? İşte kullanılan yöntemler...

Olay, dün 13.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 1 hafta önce kuyumcu dükkanı açan 43 yaşındaki M.Y’nin işyerine, öğlen saatlerinde genç bir kadın geldi. Altın bozdurmak için geldiğini söyleyen genç kadın, iddialara göre ‘nişanlımdan ayrıldım, o yüzden bileziğimi satmak istiyorum' dedi. İşyeri sahibi M.Y. ise bileziği alarak inceledi. Altın taşına bileziği sürten M.Y., taşa altın renginin verildiğini görmesinin ardından, bir de atölyede inceletmek istedik. Atölyede de yaklaşık yarım saatlik bir işlemden geçen 22 ayar altın bileziğin sahte olmadığı bilgisini alan M.Y, 35 gram ağırlığındaki altın için genç kadına 4 bin 300 lira para ödedi. Genç kadın da parasını alarak dükkandan çıktı.

Bir müddet sonra ise bileziği satmak için toptancıya gönderen kuyumcu sahibi, toptancıdan gelen ‘sahte’ sözüyle şoka uğradı ve durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kuyumcudaki güvenlik kameralarını inceleyerek genç kadını arama çalışması başlattı.

“Bilezik ‘ben altınım' dedi”

Altını aldığında ilk olarak kendisinin test ettiğini anlatan kuyumcu M.Y., “Biz bunu altın taşına sürttük renk verdi, ‘ben altınım' dedi. Yanıldığımızdan dolayı 4 bin 300 TL para ödedik. Bu profesyonelce yapılmış bir bilezik. Bu alt yapısı olan fırsatçıların yaptığı bir bilezik. Toka kısmını altın yapıyorlar, üzerinde 22 mikron kalınlığında altın kaplama yer alıyor. Taşa sürttüğünüz zaman altın rengi veriyor. Gerçek değeri en fazla 300-400 lira bir şey” dedi.

“‘Nişanlımdan ayrıldım, bende kalmasını istemiyorum' diye sattı”

Genç kadının alışveriş öncesi kendisinin sormamasına rağmen, altını satma sebebini söylediğini ifade eden M.Y, “Biz genelde müşteriye sormayız neden satıyoruz diye ama kendisi söyledi. Dedi ki ‘ben nişanlımdan ayrıldım. Bende kalmasını istemiyorum' Müşteri hakkında bir ön yargıda bulunmak istemiyorum, belki o da kandırılmış olabilir. Onu bilemeyiz. Bildiğimiz bir şey var o da bu altının sahte olduğu ve ben bunu anlayamadım. 15-20 senedir bu işi yapıyorum, bu kadar profesyonelce yapılmış bir altın görmedim” diye konuştu. Alışveriş anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuyumcuya sahte bilezik satan genç kız yakalandı

Antalya’da kuyumcu dükkânına giren Ö.G. (25), 35 gram ağırlığındaki sahte bileziği 4 bin 300 liraya sattı. Dolandırıldığını anlayan kuyumcu Murat Yıldırım’ın şikayeti üzerine Ö.G. yakalanıp, gözaltına alındı.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR? Altın genelde manyetik değildir. Bu yüzden mıknatısa yaklaştırdığınızda çekim oluşmaması gerekmektedir. Özgül ağırlığı yüksek olduğundan, altın takılar, imitasyon takılara göre daha ağırdırlar. 22 ayar altının sesi tok çıkar, sahte yada çok düşük ayarlı altınların ise daha tizdir.

ALTININ SAHTE OLDUĞUNU ANLAMAK İÇİN KULLANILAN YÖNTEMLER:

MIKNATIS TESTİ

Altın ve altın alloy'ları genelde magnetik değildir. Yani, bir mıknatısa tuttuğunuzda genellikle çekim oluşmaz. Eğer mıknatıs tarafından çekiliyorsa, takınız sahte olabilir.



AĞIRLIK

Altın, özgül ağırlığı yüksek bir elementtir. Bu nedenle de altın takılar, sahtelere oranla çok daha ağırdır.

DAMGA

Gerçek altın takılarda, altının karatı ve saflığı genellikle takının üzerine damgalanır. Eğer takının üzerinde herhangi bir bilgi yoksa, sahte olma olasılığı yüksektir.

FİRMA DAMGASI

Altın takı üreten firmalar, ürünlerinin uygun yerlerine kendi damgalarını vururlar. Damgalı ürünlerin sahte olması ihtimali çok düşüktür.

RENK

Yeşil altın, kendine özgü bir renk karakterine sahiptir. Bakır ve pirinç renginde değildir.

FİYAT

Gerçek altın hiçbir zaman çok ucuza satılmaz.

Bu testlerin yanı sıra, çok doğru bir sonuç almak için profesyonel desteğe ve laboratuvar testlerine başvurulabilir. Laboratuvar ortamlarında nitrik asit ve hidroklorik asit kullanılarak testler uygulanabilir.