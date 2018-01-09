Sahte para esnafı usandırdı

Eskişehir’de bazı işletmelerde sahte para ile yapılan alışverişler esnafı bezdirirken, dolandırıcıların özellikle fazla dikkat çekmemek için 20 lira gibi küçük paralarla alış veriş yaptığı belirtiliyor.

Eskişehir Adliyesi yakınlarında bulunan bir kafede 20 liralık sahte banknot ile hesap ödeyen kimliği bilinmeyen şahıslar esnafı usandırdı. Çok iyi incelenmediği sürece anlaşılmayacak kadar benzerlik taşıyan kağıt paraların dikkat çekmemek adına küçük meblağlarda basıldığı iddia edildi. İşletme görevlisi Ferhat Bayraktar'ın kasayı düzenlerken gözüne çarpan sahte banknot, ancak yanına gerçek bir para konulduğunda anlaşılabiliyor. İşletme görevlisi Bayraktar bu durumun çok sık başlarına geldiğini belirterek, “Milletin bu sahte para olayından bıktık, tükendik artık. Ne zaman böyle bir şey olsa bizim gibi garibanları buluyor. Maaşımdan kesilmesinden bıktım artık” şeklinde konuştu.

ESKİŞEHİR (İHA)