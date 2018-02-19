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Sakarya’da sosyal medya paylaşıma 4 tutuklama

Sakarya’da sosyal medya üzerinden terör örgütü lehine paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

android-time 17:36 19 Şubat 2018
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Sakarya’da sosyal medya paylaşıma 4 tutuklama
Sakarya’da sosyal medya üzerinden terör örgütü lehine paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 8-14 Şubat tarihlerinde başlatılan çalışmalarda sosyal medya üzerinden terör örgütü lehine paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Burada hakim karşısına çıkan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İHA

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