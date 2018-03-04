Salonda arbede çıktı! İYİ Parti’nin Sakarya’daki kongresinde ‘imza’ krizi

İYİ Parti Sakarya İl Kongresi'nde, imza tartışması çıkarken, salonda kısa süreli arbede oldu. Kavgaya tutuşan partilileri, araya girenler ayırdı.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı’nın ilk kongresi, Adapazarı Spor Salonu’nda yapıldı. Kongreye İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayrettin Nuhoğlu ve çok sayıda partili katıldı. Mevcut Başkan Hüsamettin Atasever ve Serdip Dokumacı, başkanlığa aday olarak listelerini, oluşturulan divana sundu. Adaylardan Serdip Dokumacı’nın sunduğu liste, 30 delege imzası zorunluluğuna uygun bulunmadığı için kabul edilmedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Salonda kısa süreli arbede yaşanırken, ara girenler, partilileri yatıştırdı. Kongrede tek aday olarak kalan Hüsamettin Atasever, başkanlığa yeniden seçildi.