Samsun’da dev domuz alarmı

Samsun'da şehir merkezine inen domuz polisi alarma geçirdi.

Olay, Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Yabani bir hayvanın şehir merkezinde gezdiği ihbarını alan polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgedeki ormanlık alanları tarayan ekipler, domuzun kaçış güzergahındaki izleri takip etti.

Çevredeki vatandaşlar da polis ekiplerinin aramalarına destek verdi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren arama çalışmalarına rağmen domuza ait hiçbir ize rastlanılmadı.

Domuz, bir vatandaş tarafından telefonla görüntülendi.