3 Ocak Şans Topu sonuçları: MPİ Şans Topu’nu 4 kişi paylaştı (864. hafta çekiliş sonucu)

2018 yılının ilk Şans Topu sonuçları açıklandı. Bu hafta Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi 4 kişi kazandı. 3 Ocak çekilişi internet üzerinden canlı yayında yapıldı. Yılbaşı çekilişinde talihi yüzüne gülmeyenler şansını denemeye devam ediyor. İşte 03.01.2018 Şans Topu çekiliş sonucu ve kazandıran altı rakam...

Şans Topu sonuçları açıklandı, büyük ikramiyeyi 4 kişi paylaştı. Milli Piyango İdaresi tarafınfan noter huzurunda, internet üzerinden açıklanan Şans Topu çekiliş sonuçları merak ediliyor. Yılbaşı özel çekilişinde kimi hayallerine kavuştu kimi ise aradığını bulamadı ancak hayallerinden vazgeçmedi. 3 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 4 kişi ikramiyeyi paylaştı, kişi başı 186 bin TL düştü. İşte haftanın kazandıran şanslı numaraları…

Milli Piyango İdaresi’nin Noter şahitliğinde ve ayrıca isteyen herkesin izleyebileceği online canlı yayında yaptığı Şans Topu çekilişinde önce 5 numara ardında +1 olarak tek numara çekildi.Merakla beklenen Şans Topu sonuçları belirlendi. Diğer sayısal oyunlardan biraz daha farklı olan Şans Topu oyununda ‘+' rakamı bilenlerin ikramiye kazanma şansı oldukça artıyor. Artı rakam dışında bir numarayı daha doğru bilenler ikramiye kazanıyor. İşte haftanın Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve 5, 4, 3 bilenlerin alacağı para miktarları…

3 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu her Çarşamba günü MPİ tarafından saat 21.15’te çekiliyor. Milli Piyango İdaresi bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 747 bin TL belirledi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 5+1 Şans Topu oyununda kazandıran numaralar açıklandı. İnternetten sonuçları aratan vatandaşlar için iki farklı küreden çekilen şanslı altı (5+1) topun numaraları haberimizde…

11, 15, 20, 21, 26 +2

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI – İZMİR / KONAK – KOCAELİ / GEBZE – KONYA / EREĞLİ

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu oyununda ‘+' rakamı bilenlerin ikramiye kazanma şansı oldukça artıyor. Artı rakam dışında bir numarayı daha doğru bilenler ikramiye kazanıyor. İşte Şans Topu sonuçları ve kazandıran şanslı numaralar…

6, 8, 25, 28, 33 + 5

ŞANS TOPU OYUNUNDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;



– Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

– Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır

ŞANS TOPU OYUNU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir. Oyun, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Oyunda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir. Çok kazadırana oyun her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

ŞANS TOPU’NDA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Ocak 2017 tarihinde yapılan Şans Topu gibi sayısal oyunlarında devir sayısı ile duyurusu şu şekilde: Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Milli Piyango İdaresi’nin Noter şahitliğinde ve ayrıca isteyen herkesin izleyebileceği online canlı yayında yaptığı Şans Topu çekilişinde önce 5 numara ardında +1 olarak tek numara çekildi.Merakla beklenen Şans Topu sonuçları belirlendi. Diğer sayısal oyunlardan biraz daha farklı olan Şans Topu oyununda ‘+' rakamı bilenlerin ikramiye kazanma şansı oldukça artıyor. Artı rakam dışında bir numarayı daha doğru bilenler ikramiye kazanıyor.