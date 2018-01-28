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Sarıyer’de hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı

Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

14:0228 Ocak 2018
Haberler Gündem
Sarıyer’de hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı
Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Sarıyer Gümüşdere- Uskumruköy Yolu’nda saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye döküm sahasından gelen Ayhan Tekeş’in kullandığı hafriyat kamyonu henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Ayhan Tekeş, kazadan yara almadan kurtuldu. Hafriyat kamyonu şoförü Ayhan Tekeş “Hafriyat döküm sahasından geliyordum. Yukarıdan araç gelince kamyon kaydı. Toparlayamadım. Yukarıdan aşağıya kaydı” dedi.

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