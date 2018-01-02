Satırlı gaspçı eğlenirken yakalandı

İstanbul Arnavutköy’de bir tıp merkezini satırla gasp ettikten sonra kaçan şüpheli yılbaşı gecesi eğlenirken yakalandı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri tıp merkezinde satırla ve bıçakla gasp yapan şüphelilerden Emrah Y.’yi olayın ardından gözaltına almıştı. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, diğer şüphelinin peşine düştü.

Yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli Muhammed K. yılbaşı gecesi eğlenirken polis ekiplerince yakalandı. Emniyet’e götürülen şüpheli sorguya alındı. Yapılan sorgulamada gaspçıların tıp merkezinden yaklaşık 4 bin lira ve bir adet cep telefonu aldıkları ortaya çıktı. Ayrıca gasp yaptıktan sonra şüphelilerin yakalanmamak için üzerlerindeki kıyafetleri de yaktıkları öğrenildi.