Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Önümüzdeki hafta ikramiye katlanacak, Sayısal Loto’yu kazanan zengin olacak…

Sayısal Loto çekilişi heyecanı cumartesi akşamlarına renk katıyor. Sayısal Loto'da çekiliş 6 Ocak tarihli çekilişin sonuçları belli oldu. Sayısal Loto sonuçlarına göre bu hafta 6 bilen kimse çıkmadı ve ikramiye gelecek haftaya devretti. Sayısal Loto sonuçlarına göre gelecek hafta büyük ikramiyenin 3 milyon lira civarında olması bekleniyor. İşte 6 Ocak tarihli Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

Vatandaşların zengin olma umuduyla kuponları doldurarak bayiilere akın ettiği Sayısal Loto’da bir çekiliş günü daha tamamlandı, Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Haftanın Sayısal Loto sonuçları beli oldu ve bu hafta MPİ'nin çekiliş merkezinde canlı yayında ve Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte çıkan numaraların hepsini birden bilmeyi başaran olmadı. Milyonlarca vatandaşın şansını denediği Sayısal Loto 6 Ocak tarihli 1104. hafta sonuçlarını sizler için derledik. Haberimizin içinden kazanan numaraları öğrenebilir ve ikramiye dağılımı hakkında bilgi edinebilirsiniz. İşte Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi’nin Ankara Balgat’taki çekiliş salonunda haftanın şanslı numaraları belirlendi. İşte o numaralar…

İşte bu haftanın Sayısal Loto sonuçları ve çekilişe dair detaylar: 3, 10, 30, 32, 39, 46

İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO’DA DEVİR KURALI



Milli Piyango İdaresi 17 Ocak 2017’da bir duyuru ile Sayısal Loto’da devir sayısının kaç olduğuna açıklık getirdi. Milli Piyango İdaresi’nin yaptığı açıklama şu şekilde;Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.