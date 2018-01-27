Milli Piyango İdaresi 27 Ocak Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı! Büyük ikramiye bir kişiye gitti!

27 Ocak Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi, internet üzerinden canlı yayında noter huzurunda Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. Sayısal Loto geçen hafta devretmişti. Vatandaşlar geçen hafta Sayısal Loto'nun devrettiğini öğrendi ve büyük ikramiyeyi kazanmak için bayilere koştu. İşte MPİ tarafından açıklanan 27.01.2018 tarihli Sayısal Loto sonuçları...

Milli Piyango İdaresi tarafından 27 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Büyük ikramiye İstanbul’dan bir kişiye çıktı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) geçen hafta devreden Sayısal Loto büyük ikramiye tutarını 4 milyon 43 bin TL olarak belirledi. İşte MPİ 27 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

27 OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi, noter huzurunda, internet üzerinden canlı yayın ile Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. Sayısal Loto bu hafta büyük ikramiye tutarı olarak 4 milyon 43 bin TL belirledi. İşte şanslı numaralar…

4, 14, 16, 40, 44, 45

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / KADIKÖY

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ), noter huzurunda canlı yayında her cumartesi saat 21.15'te Sayısal Loto sonuçlarını açıklıyor. İşte 20.01.2018 Sayısal Loto sonuçları:

11,13, 19, 25, 35, 40

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiyle ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir. Bir çekilişte 6 bilen çıkmaz ise ödül bir sonraki çekilişe devredilir ve ödül miktarı böylece katlanarak devam eder. Bu şekilde yapılacak devir 3 haftayı geçemez 4’üncü haftada da 6 numarayı doğru tahmin eden yoksa ödül beş bilen katılımcı veya katılımcılara, beş bilen de yoksa ödül, dört numarayı doğru tahmin eden katılımcı veya katılımcılara verilir. Sayısal Loto sonuçları MPİ canlı yayını ile her cumartesi saat 21.15'te açıklanıyor.

İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.