6 Ocak Sayısal Loto sonuçları: Büyük ikramiye devretti! İşte Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları (06.01.18)

Şans bu hafta yüzümüze gülmedi, Sayısal Loto sonuçlarında büyük ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresi, canlı yayında internet üzerinden Sayısal Loto sonuçlarını açıkladı. Büyük ikramiye için şansını deneyen vatandaşlar 6 Ocak Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını merak ediyordu ancak bu hafta rakamları bilen olmadı. İşte MPİ 6 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları..

Sayısal Loto sonuçları açıklandı, dev ikramiye devretti! MPİ 6 Ocak Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını her cumartesi resmi internet sitesinden, noter huzurunda canlı yayında açıklıyor. Bu hafta MPİ tarafından verilen büyük ikramiye miktarı 1 milyon 862 bin TL olarak belirlendi. Büyük ikramiye bu hafta devretti.İşte 06.01. 2018 Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI-6 OCAK CUMARTESİ 2018

Vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanıp kazanamadıklarını öğrenmek istiyor. İşte haftanın şanslı numaraları:

3, 10, 30, 32, 39, 46





GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Milyonlarca vatandaş Sayısal Loto sonuçlarını heyecanla bekliyordu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) saat 21.15'te Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. İşte 30 Aralık Cumartesi 2017 MPİ çekiliş sonuçları…

3, 6, 19, 35, 38, 41

SAYISAL LOTO İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.