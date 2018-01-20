Büyük ikramiye devretti! 20 Ocak Sayısal Loto sonuçları: İşte MPİ Sayısal Loto çekilişinde haftanın numaraları

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi, 20 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. Vatandaşlar internet üzerinden Sayısal Loto sonuçlarını araştırıyor. Milli Piyango İdaresi, her cumartesi internet üzerinden canlı yayında Sayısal Loto sonuçlarını açıklıyor. İşte MPİ 20.01.2018 Sayısal Loto sonuçları...

Bu hafta kazanan çıkmadı! Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ), 20 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıkladı. Milyonlarca kişi hayallerinin gerçekleşmesi için umutlarını şans oyunlarına bağlıyor. Vatandaşlar Google üzerinden Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için araştırma yapıyor. MPİ bu hafta büyük ikramiye tutarını 1 milyon 917 bin TL olarak belirlendi. İşte haftanın şanslı rakamları….

20 OCAK CUMARTESİ SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Bu hafta büyük ikramiyeyi kimse tutturamadı. Milli Piyango İdaresi (MPİ), noter huzurunda canlı yayında her cumartesi saat 21.15’te Sayısal Loto sonuçlarını açıklıyor. İşte 20.01.2018 Sayısal Loto sonuçları:

11,13, 19, 25, 35, 40

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

Sayısal Loto geçen hafta 3 milyon 924 bin TL büyük ikramiye verdi.

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: DENİZLİ / MERKEZEFENDİ – TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA

İşte MPİ 13 Ocak Cumartesi 2018 tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları:

2, 14, 27, 31, 32, 45

İKRAMİYE ÖDEME MERKEZLERİ

Sayısal Loto ikramiyelerinin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.

SAYISAL LOTO’DA DEVİR KURALI

Milli Piyango İdaresi 17 Ocak 2017’da bir duyuru ile Sayısal Loto’da devir sayısının kaç olduğuna açıklık getirdi. Milli Piyango İdaresi’nin yaptığı açıklama şu şekilde;Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için, altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir.

Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.

Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.