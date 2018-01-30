Şehidin vasiyetinin temeli atıldı

MHP, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Astsubay Musa Özalkan’ın, “Şehit olursam Türkmen balaları (çocukları) için anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılsın, ismim verilsin” vasiyetini yerine getirmek için harekete geçti. Telafer’de Türkmen balaları için anaokulu yapımı başladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine getirmeyi üstlendiği vasiyetle ilgili Telafer'de ilk kazma vuruldu. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu'nun temelini attı. “Şehit Musa Özalkan Anaokulu”nun inşa edileceği arsayı Telafer Belediye Başkanı Muhsin Çolakoğlu tahsis etti. Kılavuz, “Ülküdaşımız, kahramanımız Musa Özalkan kardeşimiz, devletimizin istikbali, vatanımızın ve milletimizin bekası için Afrin'de şehadet şerbetini içti” dedi.