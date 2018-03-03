Şehir Hatları’nın sefer saatlerinde değişiklik yapıldı, ek seferler geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, 5 Mart Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere bazı hatlara yeni seferler eklerken, bazı hatların da sefer saatlerini değiştirdi.

İBB Şehir Hatları yolculardan gelen talep üzerine, Adalar için 2 ek sefer koydu. Hafta içi ve cumartesi günlerinde, saat 05.15’te Büyükada’dan hareket edecek vapur, tüm adalara uğrayarak Bostancı’ya, oradan da 07.05’te dönüşe geçerek yine tüm adalara uğrayacak ve Eminönü´ne geçecek.

KADIKÖY-BEŞİKTAŞ’A EK SEFER

Bir başka değişiklik ise Kadıköy-Beşiktaş hattında yapıldı. Mevcut tarifede sadece Cuma ve Cumartesi günleri yapılan seferler, 5 Mart’tan itibaren her gün yapılacak. Ayrıca saat 22.15’teki Kadıköy-Beşiktaş seferi her gün yapılacak.

İSTİNYE-ÇUBUKLU HATTINDA SEFER SIKLIĞI ARTTI

İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattında ise hafta içi ve cumartesi günü tarifeleri için günlük 8 sefer eklendi. Saat 12.00 ile 15.00 arası 30 dakikada bir olan sefer sıklığı, 20 dakikada bire; saat 20.00 ile 21.00 arası 30 dakikada bir olan sefer sıklığı 15 dakikada bire çıkarıldı.

Haliç hattında ise hafta içi ve Cumartesi günleri saat 07.00´de Üsküdar’dan Eyüp yönüne, saat 08.00’de Eyüp’ten Üsküdar yönüne olmak üzere yeni seferler eklendi.

KARAKÖY-BOSTANCI HATTININ SEFER SAATLERİ DEĞİŞTİ

Karaköy-Bostancı hattında ise 17.25 olan sefer saati 17.45, 18.15 olan sefer saati 18.35, 19.05 olan sefer saati ise 19.25 olarak değişti. DHA