İzmir’e şehit ateşi düştü

İzmir'de Afrin şehidi Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun baba evine ateş düştü. Şehidin evi Türk bayrakları ile donatıldı. Evin karşısındaki NATO karargahının duvarlarına da Türk bayrakları asıldı. Ancak iddiaya göre NATO karargahındaki yabancı uyruklu bir komutan bayrakların asılmasına karşı çıkarak indirilmesini istedi. Daha sonra ise karargaha çağrılan polisler olay yerine geldiğinde durumun yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu belirtildi ve bayraklar kaldırılmadı.

AFRİN’in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz Bölgesi’nde gerçekleşen saldırıda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir tankın isabet alması sonucu tankta bulunan beş askerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun İzmir’deki baba ocağına acı haber verildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz Bölgesi’nde PKK/KCK/PYD-YPG ve İŞİD terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda TSK’ya ait bir tankın isabet alması sonucu tankta bulunan beş asker şehit oldu. Hain saldırıda şehit olan askerlerden Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu’nun İzmir’in Buca İlçesi’nde yaşayan ailesine acı haber ulaştı. Şahadet haberini aileye askeri yetkililer ve sağlık ekipleri tarafından verdi. Şehit Üsteğmen Çubukçu’nun evine akın eden yakınları büyük üzüntü yaşarken, bir kardeşi daha bulunurken şehidin bekar olduğu belirtildi.Abisinin Zeytin Dalı Harekatı’na katıldığını kendilerinden gizlediğini söyleyen şehidin kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu.

BAYRAK MUAMMASI

Öte yandan şehidin evine Türk Bayrağı asılırken, Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı’nın duvarlarına da Türk Bayrakları asıldı. İddiaya göre, NATO Karargahındaki yabancı bir komutan, karargah duvarlarına asılan Türk Bayrakları’nın yasak olduğunu gerekçesiyle indirilmesini istedi. Ardından da olay yerine polis çağrıldı. Ekiplerin gelmesinin ardından durumun yanlış anlaşıldığını belirtilirken, asılan bayraklar toplatılmadı.

İHA