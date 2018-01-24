Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okan ve 5 arkadaşı anıldı

Diyarbakır'da, 17 yıl önce düzenlenen suikastta 5 koruma polisi ile birlikte şehit olan İl Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, saldırıya uğradığı yerdeki anıtı başında anıldı. Anma töreninde dualar okundu, anıta karanfiller bırakıldı.

Merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda 24 Ocak 2001’de düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ile koruma polisleri Atilla Durmuş, Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi ve Selahattin Baysoy, ölümlerinin 17’nci yıl dönümünde şehit edildikleri noktada anıldı.

Anma törenine, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Emniyet Müdür yardımcıları, polisler, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri, STK temsilcileri ile kentte adı Ali Gaffar Okkan konulan çocuklar katıldı. Anmaya katılan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyelerinin taktıkları beyaz bere ve atkılarda, ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ yazılarının bulunduğu görüldü. Anıt başına gelen Şehit Aileleri Derneği üyeleri, Şehit Emniyet Müdürü Okkan ve arkadaşları için 6 güvercin uçurdu. ‘Ali Gaffar’ adını taşıyan 17 yaşındaki bir grup genç de anıt başında dualar okudu. Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve arkadaşlarının anıtının çevresindeki binalarda oturan bazı vatandaşlar, evlerinin balkonuna Türk bayrağı astı. Duaların ardından törene katılanlar anıta kırmızı karanfiller bıraktı.