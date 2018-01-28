Şehit eşini üniformasıyla karşıladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan piyade üstçavuş Fatih Mehmethan'ın cenazesi İstanbul'a getirildi.

Sabah saatlerinde uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı’na getirilen şehidi ailesi karşıladı. Konvoy eşliğinde Üsküdar Karacaahmet Mezarlığı’nın gasilhanesine getirilen şehidi, 4 aylık eşi Gamze Mehmethan giydiği askeri üniforma ile karşıladı ve “Kalk da bana gel” diye seslendi. Gamze Mehmethan bu sözlerin ardından eşinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu. (DHA)

İLGİLİ HABER Mersin şehidini uğurladı

İLGİLİ HABER Zeytin Dalı Harekatında 2 şehit 11 yaralı!

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Üstçavuş Fatih Mehmathan'ın cenazesi, saat 09.45 sıralarında askeri bir uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesini havalimanında babası Mehmet, annesi Nihal ve eşi Gamze Mehmethan ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Askeri uçaktan indirilen şehidin tabutu askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Bu sırada bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehidin cenazesi daha sonra konvoy eşliğinde gasilhaneye götürüldü. Henüz 4 aylık evli olan Fatih Mehmethan'ın cenazesi, bugün ikindi vakti Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kocatepe Şehitliği’nde toprağa verilecek. (DHA-İHA)