Şehit pilota son görev

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Pilot Üsteğmen Gökdoğan için düzenlenen cenaze törenine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kuvvet komutanları ile milletvekilleri katıldı. Cenazeye katılan protokol üyeleri şehidin babası Ahmet, annesi Badeser ve eşi Sevil Gökdoğan'a taziyelerini sundu.

Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında taşınarak top arabasına koyuldu. Şehit Gökdoğan'ın naaşı toprağa verilmek üzere Kızılcahamam İğdir köyüne götürüldü.