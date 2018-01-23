Şehit TEDAŞ çalışanı toprağa verildi

Afrin bölgesinden atılan 2 roketin çalıştığı çadırlara düşmesi sonucu şehit olan TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş, son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’ın Suriye sınırındaki Kalatepe Mahallesi’nde AFAD tarafından kurulan çadırlara Suriye’nin Afrin bölgesinden atılan 2 roketin düşmesi sonucu şehit olan TEDAŞ çalışanı Şahin Elitaş, düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kırıkhan ilçesi mezarlık kompleskinde kılının cenaze namazına Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri Fevzi Şanverdi, Adem Yeşildağ, Mehmet Öntürk, MHP Milletvekili Mehmet Ahrasoğlu, CHP Milletvekili Serkan Topal, siyasi parti temsilcileri kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. AFAD tarafından sınırın sıfır noktasına kurulan çadırlarda elektrik tesisatı çalışması yaparak Suriye’nin Afrin Bölgesine PYD/YPG tarafından alınan füzenin çadırkente isabet etmesi sonucunda şehit olan Şahin Elitaş’ın 2 çocuğu olduğu öğrenildi.



HATAY (İHA)