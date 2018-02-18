Şehit Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari’de teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker, Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker'in cenazesi düzenlenen törenin ardından uçakla Ankara'ya buradan da konvoyla Çorum'a gönderildi. Şehit Uzman Çavuş Eker’in cenazesi askeri törenin düzenleneceği Akşemsettin Cami'ine getirildi. Oğlunun al bayrağa sarılı tabutuna sarılan anne Fatma ve baba Hasan Eker gözyaşlarına boğuldu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin de katıldığı törende şehidin Hakkari’deki silah arkadaşları tabutun başında birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğulurken askerleri bir komutan teselli etmeye çalıştı. Görevli komutan da gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA