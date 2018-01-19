Selvi’den son dakika İncirlik Üssü iddiası: Kapatılabilir mesajı ABD’ye iletildi

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, olası Afrin operasyonu konusunda İncirlik Hava Üssü'nün kapatılma ihtimalini değerlendirdi. Selvi, Türkiye'de bulunan İncirlik ve Kürecik üsleri ile ilgili olarak ABD'ye mesaj iletildiğini söyledi. Selvi, ABD'nin geri adım atmasında bu mesajın en önemli unsur olduğunu söyledi.

CNN Türk canlı yayınında Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programında olası Afrin operasyonu ve ABD ile ilişkiler gündeme geldi.

‘İNCİRLİK MESAJI ABD’DE İLETİLMİŞ’

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, İncirlik Hava Üssü’nün kapatılma ihtimalini değerlendirdi. Selvi, “Türkiye şimdiye kadar ABD ile kriz anlarında, halk dile getirse de İncirlik ve Kürecik konusunu resmi bir şekilde dile getirmemişti ama Amerika’daki görüşmelerde bu kendilerine iletilmiş” dedi.

“GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN KARARLAR OLABİLİR”

Selvi “Amerika bizim düşmanlarımızla işbirliği yaparken biz hala İncirlik’i neden kullandırıyoruz? biz Kürecik Üssü’nü neden Amerika’ya kullandırıyoruz diye olan itirazlar Türk-Amerikan ilişkilerinde artık alacağımız kararlar geriye dönüşü olmayacak kararlar olabilir.

Bizim halkımız İncirlik ve Kürecik üslerini dile getiriyor bunu dikkatinize sunuyoruz mesajı zannediyorum etkili oluyor” ifadelerini kullandı.

“BU MESAJLAR VERİLMİŞ”

Hande Fırat “Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. İlişkiler kesilir mesajı çok net verilmiş herhalde” sözü üzerine Selvi şöyle devam etti:

“Bu mesajlar çok net verilmiş. Ve bunlar Türk-Amerikan ilişkilerinde geriye dönüşü olmayan hasarlar bırakır şeklinde arkasına Türkiye’nin kararlılığı eklenerek zannediyorum üsler konusunun gündeme gelmesi Amerika’nın geri adım atmasında en önemli unsur” ifadelerini kulladı.



