Siirt merkezli 20 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 26 gözaltı

Siirt'te, Fettullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen soruşturmada çoğu rütbeli asker olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen soruşturmada, 26 Ocak 2018’de Siirt merkezli 20 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 11 astsubay, 10 uzman erbaş, 1 öğretmen ve 1 ev hanımı olmak üzere toplam 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 5 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

SİİRT (İHA)