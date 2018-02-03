Siirt’te HDP’li yönetici ve 7 kişiye terör propagandası gözaltısı

SİİRT'te sosyal medya üzerinden Zeytin Dalı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerini aşağılayıp, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen aralarında HDP İl Başkan Yardımcısı Z.Ç.'nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeytin Dalı Harekatı’na katılan güvenlik güçlerini aşağılayıcı paylaşımda bulunup, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, düzenlenen operasyonla, HDP İl Başkan Yardımcısı Z.Ç.”nen de aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerin yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

SİİRT, (DHA)