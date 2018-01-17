Sinan Meydan’dan OHAL tepkisi! “OHAL’siz ülkeyi yönetemiyorlar.”

Tarihçi Sinan Meydan, Bakanlar Kurulu kararı ile OHAL'in 3 ay daha uzatılmasının benimsenmesine sosyal medyada tepki gösterdi.

Tarihçi Sinan Meydan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklanan “19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılması benimsenmiştir” karara sosyal medyada tepki gösterdi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sakarya ve Büyük Taarruz öncesinde,Meclis'ten, tartışmayla, görüşmeyle, üstelik sadece üç ay süreyle, başkomutan olarak Meclisin yetkilerini kullanma yetkisi aldı. Büyük Zaferin ardından da yetkileri Meclise devretti. En olağanüstü koşullarda bile Meclisten vazgeçmediğini söyleyen Sinan Meydan, ‘Görülen o ki OHAL'siz ülkeyi yönetemiyorlar…. Bu ülkeyi kuran Atatürk, Milli Mücadele'yi bile Meclisle kazanmıştı. Düşman Ankara yakınlarına geldiğinde bile Atatürk Meclisi kapatmayı, Meclisi işlevsizleştirmeyi düşünmedi.Ülkeyi ateş çemberinden OHAL'le değil Meclis'le kurtardı.’ diyerek alınan karara tepki gösterdi.

Atatürk,Sakarya ve Büyük Taarruz öncesinde,Meclis'ten, tartışmayla, görüşmeyle, üstelik sadece üç ay süreyle, başkomutan olarak Meclisin yetkilerini kullanma yetkisi aldı. Büyük Zaferin ardından da yetkileri Meclise devretti. En olağanüstü koşullarda bile Meclisten vazgeçmedi. — Sinan Meydan (@SMEYDAN) 17 Ocak 2018