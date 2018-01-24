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Sınıra tank ve asker sevkiyatı sürüyor

Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan operasyon kapsamında sınıra askeri zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.

21:5424 Ocak 2018
Haberler Gündem
Sınıra tank ve asker sevkiyatı sürüyor
Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan operasyon kapsamında sınıra askeri zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.

Zeytin Dalı Harekatı’nın 5'inci gününde Afrin sınırına tank ve zırhlı araç sevkiyatı devam diyor.

Bölgede çatışmalar devam ederken, doğu illerinde bulunan askeri birliklerde konuşlu tank ve zırhlı araçların operasyon bölgesine sevkiyatları devam ediyor.

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Akşam saatlerinde Kilis üzeri 2 tank ve 3 Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) aracı, askeri lojistik araçları ile Hatay sınırına doğru ilerledi.

İHA

Son güncelleme: 22:3624.01.2018
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