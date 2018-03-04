Sınırda 69 tabancayla yakalanan 3 kişi IŞİD´li çıktı

Suriye sınırındaki Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinde, 69 tabancayla yakalanan yabancı uyruklu 3 şüphelinin, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu ortaya çıktı.

Akçakale 2’nci Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, dün yaptığı denetimde, Kepezli Mahallesi’nden sınırı yasa dışı yollarla geçerek, Türkiye’ye giren Suriye uyruklu M.B. (22), M.A. (21) ve A.R.’yi (39) gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ve yanındaki çantalarda yapılan aramalarda; 10 uyuşturucu hap, 69 tabanca ve 95 şarjör ele geçirildi.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan Suriye uyruklu 3 şüphelinin, hakkında yapılan incelemede, terör örgütü IŞİD üyesi olduğu, örgüt adına planlanan eylemlerde kullanılmak üzere silah ve lojistik teminine aracılık yaptığı saptandı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.