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Sınırda hendek kazan hainler böyle vuruldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Suriye'nin Rasulayn kenti arasındaki sınır hattında iş makineleriyle mevzi kazan PKK/YPG'li 10 kişilik terörist grubu, tank atışıyla ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.

13:1127 Ocak 2018
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Sınırda hendek kazan hainler böyle vuruldu
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Suriye'nin Rasulayn kenti arasındaki sınır hattında iş makineleriyle mevzi kazan PKK/YPG'li 10 kişilik terörist grubu, tank atışıyla ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi.

Ceylanpınar ilçesi karşısında yer alan Suriye’nin Rasulayn kentinde PKK/YPG’li 10 kişilik terörist grubu, Zeytin Dalı Harekatı’nın başlamasının ardından sınır hattında mevzi kazmaya başladı. Son bir haftada taciz ateşlerinin yapıldığı bölgede mevzi kazıldığını fark eden güvenlik güçleri harekete geçti. Sınırda konuşlu topçu birlikleri, mevzi kazılan yeri, tank atışıyla ateş altına aldı. Teröristlerin etkisiz hale getirildiği bölgede atışın ardından yükselen alev topu da görüntülendi.

 

DHA

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