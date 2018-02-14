Şırnak’ta YPS’ye operasyon: 48 gözaltı

Şırnak merkez ve ilçelerinde, terör örgütü PKK’nın Sivil Savunma Birlikleri (YPS) adlı silahlı oluşumuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda 48 şahıs gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün 03.00 itibariyle İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube birimleri tarafından il merkezi, Cizre, Silopi, İdil, Uludere ve Beytüşşebap İlçelerimizde PKK/KCK terör örgütünün silahlı kanadı YPS içerisinde ve terör örgütü güdümünde kurye/milis/işbirlikçi olarak KCK/TY yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonda, il merkezinde 8, Cizre'de 17, Silopi'de 9, İdil'de 8, Beytüşşebap'ta 4 olmak üzere toplam 46 şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca il merkezinde yapılan aramalarda güvenlik güçlerine mukavemet gösteren 1 şahıs ile Uludere ilçesinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan 1 şahıs da gözaltına alınmıştır. Böylece operasyon kapsamında toplam 48 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyaller elde edilmiştir. Yakalanan şahıslarla ilgili işlemler adli makamlarca yürütülmektedir” denildi.

İHA